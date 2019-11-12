Посол Франции обвинил РФ в возможном срыве встречи «нормандской четверки»

Киев, 12 ноября. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен обвинил российскую сторону в возможном срыве саммита «нормандской четверки» (России, Германии, Франции, Украины). Французский посол сделал это заявление в интервью для украинского издания «День».

«Если встречи «нормандской четверки» не произойдет, то всем будет очевидно, что это случилось по вине Российской Федерации», – заявил посол Франции на Украине.

Однако де Понсен выразил уверенность, что саммит все-таки состоится. Согласно словам дипломата, подготовка встречи идет каждый день на уровне президента Франции. Также он подчеркнул, что французская сторона нацелена на осязаемую деятельность с поэтапным продвижением вперед для создания условий, приближающих перспективу установления мира.

В этот понедельник помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков сказал журналистам, что встреча лидеров «нормандской четверки» вероятно состоится до конца 2019 года, но конкретной даты пока нет. В то же время он опровергнул слухи, что саммит может пройти 24 или 26 ноября.

Согласно словам Ушакова, нет никаких препятствий для встречи лидеров «четверки», для этого нужно лишь осуществить первые шаги для реализации прежних договоренностей.