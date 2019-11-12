Подозреваемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ рассказал об условиях содержания в СИЗО

Санкт-Петербург, 12 ноября. Подозреваемый в зверском убийстве аспирантки известный историк и преподаватель Олег Соколов рассказал председателю Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу и его заместителю Антону Миссулинову о своем состоянии после задержания, сообщает РЕН ТВ.

Научный деятель пожаловался на отсутствие очков, без которых он не может читать.

«У меня есть большая просьба: мне нужны очки, чтобы мне разрешили очки. Я не могу без них читать. Я как ученый, когда вот так, я схожу с ума», — расплакавшись сказал подозреваемый.

На вопросы правозащитников о наличии угроз или насилия в его адрес в месте содержания, обвиняемый ответил отрицательно. По сообщению «Газеты.ру», условия содержания Соколов отметил как «достойные и корректные».

В понедельник уже бывшему доценту СПбГУ предъявили обвинение в убийстве Анастасии Ещенко, его сожительнице и студентке. Соколов арестован до 8 января 2020 года, на период пока идет предварительное следствие.

Согласно имеющимся данным, Олег Соколов произвел выстрел в Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября. Жертва погибла на месте. В ночь на 9 ноября, Соколов расчленил тело Ещенко, чтобы избавиться от него. Он был обнаружен в реке Мойке, после того как свалился туда, пытаясь выбросить рюкзак с конечностями жертвы. Бывший доцент признался в преступлении, и согласился с мерой пресечения. Мотивом преступления Соколов назвал личную ссору с Ещенко.