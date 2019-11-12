ВСУ обстреляли Петровское после заявления Киева о завершении отвода сил

Разведение живой силы, техники и вооружений на пробном третьем участке в районе села Петровское Донецкой народной республики, предусмотренное рамочным соглашением, похоже завершилось. По крайней мере, первый этап разведения. 11 ноября 2019 года истекли три дня, которые попросили ВСУ для отвода. Киев объявил, что силы отведены…

Ракеты в Петровском

Напомним, что Народная милиция ДНР отвела свое небольшое подразделение вместе с имеющимся у нее стрелковым оружием непосредственно в день разведения – 9 ноября. В этот день, согласованный сторонами при посредничестве ОБСЕ, в 13.00 сначала представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) запустил белую сигнальную ракету как знак готовности к началу разведения.

Затем то же самое сделали на украинской стороне. Через десять минут последовало подтверждение готовности запуском зеленых ракет. Ровно в 13.10 свою зеленую ракету запустила ДНР, а в 13.15 – Украина. Это означало полную готовность сторон к началу отвода сил. Перед началом запуска ракет из-за пасмурной погоды и тумана европейские наблюдатели, работающие со стороны ДНР, планировали подтверждать запуск ракет по рации. Однако погода все же позволила установить факт запуска визуально.

На глазах у многочисленных продрогших журналистов, среди которых была корреспондент Федерального агентства новостей, а также представителей СЦКК и ОБСЕ, военнослужащие молча загрузились в КамАЗ и отбыли к месту дислокации, предусмотренному подписанными в Минске документами. Тем временем воинские формирования Украины на противоположной стороне отошли с передовой лишь частично… И запросили через ОБСЕ три дня на отведение.

Со стороны ДНР происходящее фиксировали не только люди, но и камера ОБСЕ, установленная на столбе. Рядом с камерой развевается потрепанный флаг данной структуры, уточнила собкор ФАН.

По словам главы представительства ДНР в СЦКК генерала Руслана Якубова, разведению предшествовали двое суток сложных переговоров с украинской стороной и ОБСЕ. Теперь, согласно ранее намеченному в Минске плану, должна быть проведена полная демилитаризация района Петровского.

«Стороны должны отвести войска, провести разминирование и уничтожить все фортификационные сооружения, которые находятся в данном районе. Соответственно, демилитаризация должна быть проведена полностью. На территории района не должно находиться никаких силовых структур, людей с оружием – никого. Ни националистов, ни МВД, ни Нацгвардии, никого не должно там находиться. Должна быть полностью чистая территория», — заявил он.

При этом, отметил он в беседе с журналистами, пока в Петровском не планируют открывать пункт пропуска, который позволил бы местным жителям пересекать линию соприкосновения.

«Дорога в данный момент не входит в зону разведения сил и средств и, соответственно, не подпадает под разминирование. Разговоры о том, чтобы провести разминирование и запуск данной дороги для проезда местных жителей и самого ОБСЕ, ведутся, но пока на стадии рассмотрения», — сообщил Якубов.

Отдельно он затронул тему «семи дней тишины», продвигаемую Киевом. Напомним, что украинское руководство неоднократно заявляло о том, что разведение можно начать лишь после соблюдения семи дней без каких бы то ни было военных инцидентов на участке. Не лишним будет уточнить, что тишины Петровское не видит как раз по вине ВСУ, ежедневно подвергающих поселок обстрелам. И это при том, что здесь по сей день остаются люди, не желающие бросать свои дома.

«Семь дней тишины – концепция, продвигаемая исключительно украинской стороной, — объяснил генерал. — На самом деле на минской переговорной площадке данный вопрос не обсуждался. Семь дней актуальны только для районов, где разведение проводится впервые. А здесь, как вы знаете, близ населенного пункта Петровское 7 октября 2016 года уже было разведение сил и средств. Соответственно, здесь данный критерий не применим. Здесь необходимо было обозначить дату в Минске и, соответственно, приступить к выполнению разведения войск».

Разведение по-киевски

Но Киев не был бы собой, если бы все прошло «как по нотам». К счастью, пока не оправдались опасения некоторых экспертов, и в Петровское, оставшееся без защиты Народной милиции ДНР, не зашли ни ВСУ, ни военная полиция Украины, ни радикальные украинские националисты, не так давно грозившиеся это сделать.

При этом, как и прежде, все три заветных дня Петровское подвергалось обстрелам с украинской стороны. Да, это были уже не гранатометы, не минометы и уж тем более не РСЗО, но стрельбу по поселку, в котором живут исключительно гражданские, из стрелкового оружия, в том числе – крупнокалиберных пулеметов, никак нельзя назвать шагами по демилитаризации района. А ведь именно о завершении в полдень по киевскому времени 11 ноября первого этапа, то есть отвода сил, объявили в Киеве.

Почему-то, несмотря на это заявление, вскоре Петровское снова было обстреляно со стороны Богдановки. Итак: «13.30 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие» [ … ] «20.00 – н.п. Богдановка – н.п. Петровское (за пределами участка разведения, но в пятикилометровой зоне): применялось стрелковое оружие» — гласит текст официального сообщения, распространенного telegram-каналом «ДНР в СЦКК и в переговорном процессе».

В связи с обстрелом Петровского днем 11 ноября в тот же день на сайте СЦКК появилась реакция на происходящее.

«Несмотря на выполнение практической части по устранению нарушений на участке разведения, ВСУ открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 «Богдановка-Петровское», — констатировали в СЦКК.

При этом в СЦКК напомнили, что накануне аналогичный обстрел произошел в присутствии Руслана Якубова и главы миссии ОБСЕ.

«Отметим, что второй день подряд ВФУ нарушают режим тишины в данном районе. Вчера во время обстрела с украинской стороны вблизи участка находились руководитель представительства ДНР в СЦКК, а также заместитель главы миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон», — говорится в сообщении.

Причем в те же три дня в других местах на линии соприкосновения применялись и гранатометы, и минометы. Так, вечером 11 ноября СЦКК зафиксировал обстрел многострадальной Горловки, окраины Донецка (Вольво-центр) и ряда других участков.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.20 – н.п. Дзержинск (пос. ш-та Южная) – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): произведено 10 выстрелов из БМП-1, выпущено 8 гранат из РПГ и 7 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», — констатирует СЦКК.

Вот еще несколько сообщений: «21.10 – н.п. Пески – г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм», «21.10 – н.п. Старогнатовка – н.п. Новоласпа: выпущено 16 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие», «22.00 – н.п. Пески – г. Донецк (Вольво-Центр): выпущено 2 мины калибром 82 мм», «22.30 – н.п. Пески – г. Донецк (Вольво-Центр): выпущена 1 мина калибром 82 мм».

К сожалению поток такого рода новостей не иссякает. И, понимая всю цену очередным договоренностям с Украиной, Донецк счел нужным принять документ на случай обнаружения в районе Петровского непрошенных гостей. Соответствующее постановление было рассмотрено и принято Народным советом ДНР на внеочередном заседании.

«В случае введения в нарушение рамочного решения на демилитаризованный участок разведения сил в районе Петровского контингента Национальной полиции или сил национальной гвардии Украины, в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены подразделения внутренних дел ДНР», — говорится в документе, который единогласно поддержали донецкие парламентарии.

И снова «Молот»

За два дня до разведения, 7 ноября, то есть накануне даты, когда Киев попытался развестись сам, но даже не смог запустить ракету, в Богдановке, что близ Петровского, но контролируется ВСУ, произошло весьма показательное происшествие.

Как уже ранее писал ФАН, руководство 128-й бригады украинской армии решило обстрелять Петровское из чуда оборонной промышленности Незалежной — миномета «Молот» калибром 120 мм. Предполагалось, что такая дикая выходка спровоцирует защитников ДНР на ответку, которую и зафиксировали бы специально завезенные журналисты украинских телеканалов, а также влиятельных западных СМИ – в частности «Дойчевелле», «Франс-пресс», «Рейтерс» и других. Но что-то, как это часто бывает с «Молотом», пошло не так – миномет взорвался. У минометов «Молот» такое – не редкость, не один расчет стал жертвой этого гениального устройства. Итог неудавшейся провокации: двое двухсотых, трое трехсотых. Как говорится, «героям – слава».

Между тем в штабе ООС 11 ноября заявили, что зимой развести силы и средства невозможно.

«Под давлением руководства националистических организаций, командование ООС активизировало информационные вбросы о невозможности разведения сторон в зимний период. Об этом, в частности, заявил заместитель командующего Бондарь, мотивируя это тем, что мероприятия по разминированию зимой не проводятся, и невозможно будет подготовить новые позиции», — рассказали в управлении НМ ДНР.

По мнению представителя донецкого оборонного ведомства, таким образом Украина дискредитирует себя в глазах международного сообщества, демонстрируя неспособность соблюдать договоренности по урегулированию конфликта.

Не ради мира

Украина считает разведение формальностью, ни к чему не обязывающей ее вооруженные силы. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал общественный и политический деятель Донецкой народной республики, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, позывной Скиф.

«Разведение, по идее, должно символизировать начало установления стабильного перемирия и переход в итоге к устойчивому миру. Само по себе разведение ничего не значит ни с какой точки зрения. Но, пойдя на вынужденное выполнение условия о разведении, необходимое для нормандской встречи, Украина демонстрирует, тем не менее, абсолютную неготовность к миру. И ее действия уже после разведения красноречиво говорят, что для нее разведение — сугубо формальный жест, а не начало процесса», — уверен он.

Ранее в этом месяце попытка разведения была предпринята 4 ноября. Она не увенчалась успехом, поскольку запуск представителями ДНР сигнальной ракеты был проигнорирован противоположной стороной.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. В результате продолжающегося уже шестой год конфликта жертвами с обеих сторон, включая военных и гражданских, стали более 30 тысяч человек.