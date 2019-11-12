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СМИ узнали о решении Трампа отложить введение пошлин на автомобили из ЕС

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СМИ узнали о решении Трампа отложить введение пошлин на автомобили из ЕС

Вашингтон, 12 ноября. Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Европейского Союза на полгода, сообщает американское издание Politico.

Американское издание пишет, что президент США исходя из начатой процедуры рассмотрения возможности обложения пошлинами автомобилей из Евросоюза должен принять решение о введении налога либо об их отсрочке уже в эту среду. Politico, ссылаясь на собственные источники из администрации США, утверждает, что Трамп отсрочит установление пошлин еще на полгода.

Дональд Трамп заявлял в мае этого года, что «импорт автомобилей и запчастей из Европейского Союза представляет угрозу для национальной безопасности США». Президент поручил своему представителю Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с ЕС и доложить об итогах спустя 180 дней. Установленный срок истекает в эту среду 13 ноября. Переговоры США и ЕС не привели ни к каким результатам, поэтому Трамп, по всей вероятности, продлит отсрочку.

Белый дом отказывается давать комментарии по данной теме. Администрация США уточняет, что решение отложить введение налога не имеет окончательного характера, пишет Politico.

Трамп в августе уже заявлял, что вопрос введения таможенных пошлин на европейские автомобили остается, и не снимается с повестки. Раннее, весной и летом 2018 года, США и Европейский союз уже вводили обоюдные торговые пошлины на некоторые товары.

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Источник: РИА Новости
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