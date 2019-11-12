США оставляют свои войска в Сирии ради заработка на ворованной нефти, заявил эксперт

Москва, 12 ноября. Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин уверен, что США оставляют своих военных в Сирии, чтобы «охранять» нефтяные месторождения, где американские частные компании воруют сирийскую нефть.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения.

«Они будут и дальше охранять нефтяные поля якобы для того, чтобы курды могли продавать эту нефть и зарабатывать за счет этого. Но зарабатывать будут не курды, а американцы», — выразил уверенность Литовкин в интервью «НьюИнформ».

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1(запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население — арабов-суннитов. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о незаконной добыче нефти в Сирии, которую осуществляет Вашингтон на северо-востоке республики. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России. Российское военное ведомство опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Штаты осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия США в Сирии, направленные на захват и удержание нефтяных полей, однозначно противоречат международному праву.

1 Организация запрещена на территории РФ.