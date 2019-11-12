Глава МИД Украины заявил, что прошлая власть нарушала конституцию

Киев, 12 ноября. Украинская сторона тормозит амнистию участников конфликта в Донбассе. Закон об амнистии, в нарушение конституции, не был передан на подпись президенту Украины, а «лежит где-то в столе», цитирует главу МИД Украины Вадима Пристайко РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины уверяли, что руководство страны приняло все законы об амнистии участников конфликта на востоке Украины, и что они начнут применяться после выборов в Донбассе. Правительство Луганской народной республики отреагировало на это заявление отрицательно, заметив, что Киев еще не выполнил никаких обязательств по амнистии. Более того, в тексте минских соглашений прописан пункт, в котором говорится, что амнистия участников конфликта в Донбассе должна быть проведена до выборов. Эксперты заявляют, что выборы в Донбассе не могут состояться без амнистии.

«Закон об амнистии был принят украинскими депутатами, но не был передан президенту (тогда еще Порошенко) на подпись. У нас по конституции нет возможности принять закон депутатами, или не передать его на подпись президенту. Закон об амнистии лежит где-то в столе, закинут», – заявил Вадим Пристайко во время эфира программы «Свобода слова».

Глава министерства иностранных дел Украины уточнил, что предыдущие власти нарушили конституцию, в связи с тем, что закон об амнистии не был подписан спикером украинского парламента и не был передан на подпись тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко. Тем самым, бывшая власть переложила всю ответственность за амнистию в Донбассе на новое правительство.

Закон, который был принят Верховной радой, вступает в силу после подписания его президентом и опубликования в официальной прессе.

Конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, когда после неконституционной смены власти на Украине ВСУ развязало боевые действия против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно данным ООН, жертвами боевых действий в Донбассе стали 13 тысяч человек. Шаги по деаскалации конфликта принимаются в ходе встреч в Минске, однако до сих пор на некоторых участках линии разведения наблюдатели продолжают фиксировать обстрелы.