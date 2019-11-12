Израиль передал россиянина Буркова представителям Минюста США для экстрадиции

Тель-Авив, 12 ноября. Задержанный в Израиле в 2015 году по американскому запросу россиянин Алексей Бурков передан представителям Минюста США для экстрадиции.

По данным израильского телевидения, Минюст страны подписал ордер на выдачу Буркова США 30 октября. Защита гражданина РФ подала апелляцию, Бурков лично подал прошение об отмене ордера. В минувшее воскресенье Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова.

Напомним, 1 ноября израильский суд вынес временный запрет на выдачу россиянина в Соединенные Штаты. Решение было принято после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.

Буркова задержали в декабре 2015 года в аэропорту имени Бен-Гуриона по запросу США. Американские правоохранители обвиняют его в преступлениях в компьютерной сфере, передавала «Газета.ру». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не станет комментировать информацию, касающуюся возможного обмена Иссахар и Буркова.

В середине октября суд в Москве приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Она была задержана в начале апреля в транзитной зоне «Шереметьево». В ее сумке нашли около девяти грамм гашиша. Свою вину в хранении наркотиков она признала, однако отрицала факт контрабанды.