«Нафтогаз» обратился к «Газпрому» с просьбой допустить экспертов Киева на ГИС «Суджа»

Киев, 12 ноября. Украинская компания «Нафтогаз» обратилась к российскому «Газпрому» с просьбой провести проверку газоизмерительной станции «Суджа». С таким заявлением выступил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он рассказал, что российская сторона дала разрешение украинским инспекторам посетить станцию с 11 по 15 ноября, однако затем проверка была перенесена – без указания конкретных дат.

«Если проверка на «Судже» так и не будет проведена, это станет сигналом и для европейских потребителей о возможных креативных акциях с российской стороны», — написал Коболев в своем Facebook.

По мнению главы «Нафтогаза», поведение российской стороны выглядит «очень подозрительно». Коболев добавил, что через станцию «Суджа» проходит около 70% газа, направляемого в европейские страны, пишет RT.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны ЕС через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря 2019 года. В середине сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров с участием представителей РФ, Украины и Европейской комиссии, в ходе которых обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после прекращения действия контракта.