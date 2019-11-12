СМИ узнали, как сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект на Украине

Киев, 12 ноября. Два сторонника министра энергетики США Рика Перри Майкл Блейзер и Алекс Крэнберг заключили с Киевом контракт по разведке нефти и газа на Украине. Информация об этом, как сообщает Associated Press, содержится в украинских правительственных документах.

Как сообщает агентство, Перри посетил в мае инаугурацию президента Владимира Зеленского, а через месяц двое его политических сторонников получили контракт. В ходе своего визита Перри передал Зеленскому список лиц, которых он рекомендует в качестве советников по энергетике. Одним из четырех человек был его сторонник Блейзер.

Associated Press сообщает, что спустя неделю Блейзер со своим партнером Крэнбергом подали заявку на бурение нефти и газа в государственном месторождении Варвинское. По данным издания, компании американцев Ukrainian Energy отдали предпочтение, так как правительственная комиссия постановила, что у нее больше технического опыта и лучше финансовая поддержка. Контракт заключен на 50 лет.

Комментируя данную информации, Блейзер заявил агентству, что Перри не не оказывал помощь его фирме в заключении сделки.

Отметим, что информация о давлении западных политиков на Украину для решения личных вопросов появляется уже не первый раз. Ранее Associated Press сообщило, что за две недели до инаугурации Зеленский обсуждал с членами своей команды давление, оказанное на него президентом США Дональдом Трампом и его юристом Рудольфом Джулиани. Трамп якобы добивался от избранного украинского президента запуска антикоррупционного расследования против нефтегазовой компании Burisma, членом правления которой с 2014 года являлся Хантер Байден — сын экс-вице-президента США Джозефа Байдена, являющегося конкурентом Трампа в борьбе за президентское кресло на выборах в 2020 году.

Один из источников заявил, что на встрече с предвыборным штабом Зеленский обсуждал, как ему «справляться с давлением со стороны Вашингтона», передавала «Газета.ру».

Информация о телефонном разговоре Зеленского и Трампа стала причиной крупного международного скандала. В конце сентября американский конгресс начал процедуру импичмента президента США. По мнению конгрессменов, глава Белого дома «предал должность президента и национальную безопасность». В этот же день администрация Трампа опубликовала полную расшифровку его телефонных переговоров с Зеленским.

Если Конгресс США поддержит импичмент главы Белого дома, то данный вопрос будет передан на рассмотрение Сената. В случае внесения данного вопроса на голосование в Сенате потребуется две трети голосов для отставки Трампа.