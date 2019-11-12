Украинский миллионер раскритиковал кадровую политику Зеленского

Киев, 12 ноября. Украинский телеведущий и миллионер Андрей Пальчевский прокомментировал кадровую политику президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, главу Украины погубят «любимые друзья». Об этом он заявил в интервью телеканалу 112.

Пальчевский заявил, что Зеленский выглядит растерянным. Причину этого бизнесмен увидел в кадровой политике президента, который ставит на ответственные должности своих друзей.

«А еще пара назначений. В первую очередь губят Владимира Зеленского «любимые друзья», — отметил Пальчевский.

Другой важной причиной непопулярности Зеленского у определенной части населения Пальчевский считает проводимую президентом земельную реформу, которая предусматривает отмену моратория на продаже земли сельскохозяйственного назначения, а также возможное повышение тарифов на газ, пишет «Газета.ру».

Напомним, что правительство Украины планирует отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. При этом право на приобретение земли получат только украинские граждане и компании. Стоит отметить, что отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине является одним из главных требований Международного валютного фонда. Депутаты Рады предыдущего созыва не смогли достичь консенсуса по данному вопросу, опасаясь, что крупные иностранные корпорации «скупят всю украинскую землю у населения по низким ценам».