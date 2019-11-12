Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Google тайком собирает медицинские данные американцев

44
0 Оставить комментарий

Google тайком собирает медицинские данные американцев

Москва, 12 ноября. Компания Google совместно с крупной американской системой здравоохранения занимается секретным проектом по сбору и анализу персональных медицинских данных граждан США. Согласно информации Wall Street Journal, личные данные американцев собираются в 21 штате.

Проект имеет кодовое название «Project Nightingale», что переводится как «Проект Соловей». Google запустил проект год назад вместе с американской системой медицинского обслуживания Ascension (переводится как «Вознесение»).

В рамках этого проекта Google и Ascension имеют доступ к результатам лабораторных анализов, выпискам из медицинских карт, диагнозам, поставленных врачами. При этом, пациенты и врачи не ставятся в известность.

Полученную информацию Google собирается использовать для разработки нового программного обеспечения на основе машинного обучения и продвинутого искусственного интеллекта. Новая система направлена на пациентов и будет предлагать им изменить лечение. Wall Street Journal пишут, что доступ к личной информации пациентов имеют сотрудники Alphabet Inc. (холдинг владеющий Google), и некоторые сотрудники Google Brain (исследовательский проект Google, специализирующийся на изучении искусственного интеллекта).

Данный проект обещает быть самым крупным в сфере здравоохранения. Другие крупные компании Microsoft и Amazon тоже занимаются разработками проектов в сфере охраны здоровья, однако они уступают в масштабах.

Как заверяют эксперты, Google и Ascension не понесут ответственности за сбор личной информации пациентов, так как это допускает федеральный закон 1996 года о медицинском страховании. Согласно ему, больницы имеют право обмениваться данными с партнерами не уведомляя пациентов, при условии, что «это поможет субъекту исполнять его функции в сфере здравоохранения».

Представители Google заверили, что данный проект не нарушает законодательство и надежно защищает данные пациентов, в то время как руководство Ascension еще не давало комментариев.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров