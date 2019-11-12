Эксперт высоко оценил роль Турции и РФ в обеспечении безопасности Сирии от курдских радикалов

Москва, 12 ноября. Силы военной полиции России провели уже четвертое патрулирование на сирийско-турецкой границе совместно с военнослужащими Турции в зоне безопасности, откуда курдские сепаратисты обязаны вывести свои формирования. Как отметил президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин, совместные усилия России и Турции вносят важный вклад в поддержание мира и правопорядка в Сирии.

Как отметили в Минобороны РФ, российский патруль выдвинулся из населенного пункта Шейрек. Российские военные использовали бронеавтомобили «Тигр» и бронетранспортеры БТР-80. Их турецкие коллеги применяли бронеавтомобили Kirpi. Всего в операции участвовали 50 военнослужащих России и Турции. Для наблюдения за обстановкой был задействован российский беспилотник «Орлан-10».

Самонкин заявил, что совместное патрулирование приграничных районов оказывает положительный эффект на ситуацию в регионе, а также российско-турецкие отношения. Эксперт отметил, что Турция теперь действует в Сирии не как член НАТО, а как самостоятельная держава со своими интересами, что позволило провести в октябре успешные переговоры российского и турецкого президентом Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

«Я считаю, что эта работа укрепляет двухсторонние отношения в российско-турецком сегменте и подчеркивает открытость партнеров друг другу по решению сирийского вопроса», — сказал эксперт.

Главы России и Турции подписали 22 октября в Сочи меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков, которые сотрудничают с террористами из «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), и патрулирование созданной Анкарой на севере САР зоны безопасности.

По словом эксперта, совместная работа турецких и российских ВС показывает эффективность обеспечения безопасности внутри сирийского региона, позволяя защитить его от различных бандформирований, включая курдские, которые до сих пор выполняют инструкции Вашингтона.

«Мне кажется, что это патрулирование очень эффективно, сейчас в регионе нет никаких террористических актов и иных столкновений», — считает Самонкин.

Эксперт допустил, что курдские бандиты могут предпринять попытки организовать вооруженные провокации против патрулей, однако современное вооружение, которым обладают российские и турецкие силы, сможет охладить их пыл.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила военную операцию «Источник мира» в приграничных районах Сирии против курдских бандформирований. Целью турецкой операции являлось создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

1 Организация запрещена на территории РФ.