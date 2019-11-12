Моралес получил политическое убежище в Мексике

Мехико, 12 ноября. Власти Мексики предоставят политическое убежище Эво Моралесу, покинувшему пост президента Боливии, из-за угрозы его жизни, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

«МИД Мексики… принял решение предоставить политическое убежище господину Эво Моралесу из гуманитарных соображений», — цитирует ТАСС слова Эбрарда.

По словам главы мексиканского внешнеполитического ведомства, Моралес позвонил в ведомство и официально попросил предоставить ему политическое убежище. По мнению МИД Мексики, «жизнь и здоровье Моралеса находятся под угрозой» в Боливии.

«Мы уже обратились в МИД Боливии, чтобы в соответствии с международным нормами Моралесу был гарантирован безопасный проезд», — сообщил Эбрард.

Моралес вступил в должность президента Боливии в январе 2006 года. С тех пор его несколько раз переизбирали. На прошедших недавно очередных выборах Моралес одержал победу в первом туре. Однако его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Итоги выборов привели к массовым протестам. Моралес заявил, что уходит в отставку ради предотвращения большего насилия в отношении тех, кто выступает в его поддержку, передавала «Газета.ру».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил ранее, что Моралес не просил предоставить ему убежище в России. По его словам, у Москвы не было никаких контактов ни с Моралесом, ни с его представителями.

Песков также отметил, что Россия рассчитывает на мирное развитие ситуации в Боливии, и что «свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», передавал RT.

Что этому предшествовало отставке Эво Моралеса и каковы последствия — смотрите в инфографике Федерального агентства новостей.