Панин показал видео, на котором привязывает дочь к батарее

Москва, 12 ноября. Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился странным поступком. Как сообщает телеканал «Звезда», актер привязал к батарее собственную дочь и выложил видео у себя в Instagram.

На видео показывается, как Панин тянет отбивающуюся дочь в слезах на кухню, попутно отчитывая ее за неубранную квартиру. Затем он привязывает рыдающего ребенка ремнем к батарее, и говорит, чтобы та дожидалась бабушку, которая ее отвяжет.

Тем не менее, подписчики Алексея Панина усомнились в правдивости видеоролика. По их мнению, это очередная провокация актера, чтобы вызвать внимание к своей персоне.

Алексей Панин известен многочисленными скандалами и драками, а также видеороликами сексуального характера. В 2015 году актер попал в скандал из-за похищения собственной дочери, которую он долгое время не мог поделить с бывшей женой Юлии Юдинцевой.