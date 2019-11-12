Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Панин показал видео, на котором привязывает дочь к батарее

31
0 Оставить комментарий

Панин показал видео, на котором привязывает дочь к батарее

Москва, 12 ноября. Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился странным поступком. Как сообщает телеканал «Звезда», актер привязал к батарее собственную дочь и выложил видео у себя в Instagram.

На видео показывается, как Панин тянет отбивающуюся дочь в слезах на кухню, попутно отчитывая ее за неубранную квартиру. Затем он привязывает рыдающего ребенка ремнем к батарее, и говорит, чтобы та дожидалась бабушку, которая ее отвяжет.

Тем не менее, подписчики Алексея Панина усомнились в правдивости видеоролика. По их мнению, это очередная провокация актера, чтобы вызвать внимание к своей персоне.

Алексей Панин известен многочисленными скандалами и драками, а также видеороликами сексуального характера. В 2015 году актер попал в скандал из-за похищения собственной дочери, которую он долгое время не мог поделить с бывшей женой Юлии Юдинцевой.

infox - new
Источник: Звезда
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров