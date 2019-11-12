Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Никарагуа и Венесуэлы

Вашингтон, 12 ноября. Американский президент Дональд Трамп назвал отставку президента Боливии Эво Моралеса «важным моментом» для демократии в Западном полушарии. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено пресс-службой Белого дома.

«Состоявшаяся вчера (в воскресенье, — Прим. ФАН) отставка президента Боливии Эво Моралеса - важный момент для демократии в Западном полушарии. После почти 14 лет [пребывания Моралеса у власти] и его недавней попытки изменить боливийскую конституцию и волю народа, уход Моралеса сохраняет демократию и создает для боливийского народа условия к тому, чтобы его голоса были услышаны», — отметил Трамп.

В своем заявлении американский президент добавил, что США восхищаются боливийским народом за его «требование свободы». Трамп подчеркнул, что произошедшее в Боливии является «сигналом» для Венесуэлы и Никарагуа. Глава Белого дома выразил надежду, что отставка Моралеса сделает Западное полушарие «ближе» к демократии, свободе и процветанию.

Как отмечает «Газета.ру», о том, что полиция Боливии собирается задержать президента страны Эво Моралеса, ранее заявила министр здравоохранения этой страны Габриэла Монтаньо. Эти данные позже подтвердил и оппозиционер Луис Фернандо Камачо. Как сообщалось ранее, отставки Моралеса требовал глава ВС Боливии Уильямс Калиман. Затем сам Моралес объявил о том, что принял решение оставить этот пост. Его примеру последовали и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра и глава палаты депутатов Виктор Борда.