Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Известного хоккейного эксперта Черри уволили с ТВ из-за расистского скандала

40
0 Оставить комментарий

Известного хоккейного эксперта Черри уволили с ТВ из-за расистского скандала

Москва, 12 ноября. Телеканал Sportsnet уволил известного хоккейного эксперта Дона Черри после его комментария о мигрантах, обосновавшихся в Канаде.

Черри с 1986 года ведет рубрику Coach’s Corner («Уголок тренера») в рамках передачи «Хоккейный вечер в Канаде» вместе с Роном Маклином. Во время очередного эфира он обратился к мигрантам в Торонто, которые накануне Дня памяти павших (День поминовения) «не потратили пару баксов на красные маки», которые являются символом этого праздника в Канаде.

Черии возмутился тем фактом, что мигрантам нравится канадский образ жизни, но потратить «пару баксов на мак» они пожалели.

«Эти ребята [погибшие] заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», — возмутился в эфире Черри.

Заявление Черри привело к его увольнению с телеканала. На фоне разгоревшегося расистского скандала его соведущий принес извинения за то, что поддержал эти слова. Телеканал Sportsnet также принес официальные извинения, передает Sports.ru.

Известного хоккейного эксперта Черри уволили с ТВ из-за расистского скандала

Отметим, Черри неоднократно становился объектом критики за свои заявления. Так, в марте он обрушился с критикой на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ. Черри заявил, что нормальный игрок не может позволять себе такое во время серьезных встреч и назвал спортсмена придурком и идиотом, передавала «Газета.ру».

infox - new
Источник: Sports.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров