Известного хоккейного эксперта Черри уволили с ТВ из-за расистского скандала

Москва, 12 ноября. Телеканал Sportsnet уволил известного хоккейного эксперта Дона Черри после его комментария о мигрантах, обосновавшихся в Канаде.

Черри с 1986 года ведет рубрику Coach’s Corner («Уголок тренера») в рамках передачи «Хоккейный вечер в Канаде» вместе с Роном Маклином. Во время очередного эфира он обратился к мигрантам в Торонто, которые накануне Дня памяти павших (День поминовения) «не потратили пару баксов на красные маки», которые являются символом этого праздника в Канаде.

Черии возмутился тем фактом, что мигрантам нравится канадский образ жизни, но потратить «пару баксов на мак» они пожалели.

«Эти ребята [погибшие] заплатили большую цену за вашу жизнь в Канаде, которая вам так нравится», — возмутился в эфире Черри.

Заявление Черри привело к его увольнению с телеканала. На фоне разгоревшегося расистского скандала его соведущий принес извинения за то, что поддержал эти слова. Телеканал Sportsnet также принес официальные извинения, передает Sports.ru.

Отметим, Черри неоднократно становился объектом критики за свои заявления. Так, в марте он обрушился с критикой на российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ. Черри заявил, что нормальный игрок не может позволять себе такое во время серьезных встреч и назвал спортсмена придурком и идиотом, передавала «Газета.ру».