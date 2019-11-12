Верке Сердючке стало плохо во время съемок

Киев, 12 ноября. Во время съемок новогоднего шоу украинский исполнитель Андрей Данилко, известный благодаря образу Верки Сердючки, почувствовал сильное недомогание. После каждого номера исполнитель менял костюмы, так как они были мокрые от пота, а по окончанию съемки Данилко не выходил из гримерной комнаты несколько часов, сообщают украинские СМИ.

Согласно заявлению представителя Андрея Данилко, музыкант перенес блокаду сердца. Чтобы нормализовать состояние 46-летнего исполнителя, врачи обкололи его препаратами.

«Патологический процесс характеризуется изменением мышечных тканей, которые отвечают за проведение электрических импульсов. От этого резко сокращается сердечный ритм. Чтобы нормализовать состояние Данилко, его полностью обкололи препаратами, после чего знаменитости стало немного лучше», – приводит слова представителя Верки Сердючки портал «Украина.ру».

Верка Сердючка известна благодаря занятому второму месту на «Евровидении-2007» с песней «Lasha Tumbai», которая была многими интерпретирована как «Russia Goodbye». После скандала Андрей Данилко отказался от гастролей по России.