Семь человек погибли, 70 получили ранения в результате взрывов в городе Камышлы в Сирии

Дамаск, 12 ноября. Жертвами серии взрывов в городе Камышлы, который расположен на северо-востоке Сирии на границе с Турцией, стали не менее семи человек. Еще около 70 получили ранения.

Как сообщает агентство SANA, в Камышлы почти одновременно были подорваны три заминированных автомобиля. Два из них — на улице Эль-Вахда в центре города возле христианской церкви. Третий автомобиль подорван у рынка Эль-Халь, находящегося рядом с гостиницей.

Источники в курдских отрядах «Сил демократической Сирии» (SDF) заявили, что организаторами взрывов являются «спящие ячейки» группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ).

При этом стоит напомнить, что ранее курдские боевики захватили часть территории САР под предлогом борьбы с ИГ. В реальности же вооруженные формирования курдов включали террористов в свои ряды и выводили членов ИГ из Ракки и Дейр-эз-Зора на территорию баз Соединенных Штатов в Аш-Шаддади и Ат-Танфе. При содействии курдских боевиков были созданы «спящие ячейки» «Исламского государства», которые продолжали атаки в Сирии, в том числе и против отрядов правительственных сил.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов в северных районах Сирии. 22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции. Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Как сообщала «Газета.ру», 8 ноября вертолеты ВКС России начали заниматься патрулированием северных провинций Сирии в ежедневном режиме. Патруль в рамках своей основной задачи будет обеспечивать безопасность в районах патрулирования, а также сопровождать колонны военной полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.