МИД РФ отреагировал на вброс СМИ о «российском следе» в гибели основателя «Белых касок»

Москва, 12 ноября. Британские СМИ без суда и следствия делают русофобские заявления из-за гибели координатора «Белых касок», известных по множеству провокаций в Сирии, сообщили в министерстве иностранных дел РФ

В Telegram-канале российского МИД вышло заявление, что российская сторона еще с 2016 года активно обращает внимание общественности к циничным действиям псевдогуманитарной организации «Белые каски» и приводит неоспоримые факты ее причастности к деятельности террористических группировок в Сирии.

«Неоднократно говорилось, что появление «Белых касок» непосредственно связано с проектами спецслужб западных стран. За последние несколько лет на сайте МИД России было опубликовано 120 материалов, фиксирующие факты преступлений «Белых касок». Там же говорилось и о роли Джеймса Ле Мезюрье в этом проекте. Тем не менее, эта персона оказалась в фокусе британских СМИ только после сообщений о смерти», – заявляют в МИД РФ.

Британская газета «Independent» ранее опубликовала материал с заголовком «Джеймс Ле Мезюрье: британский со-основатель «Белых касок» найден мертвым после обвинений в шпионаже со стороны России». Происшествие связывается с недавними заявлениями официального представителя МИД России Марии Захаровой от 8 ноября, «с разоблачением британского разведчика».

Информация в британских СМИ поддается искаженно и ангажировано. В них говорится о прямой причастности России к убийству Ле Мезюрье, еще до проведения следствия. Если следовать логике британской прессы, то убийство разведчика должно было произойти еще в апреле 2017 года, когда появился первый официальный комментарий ДИП МИД РФ о ведомственной принадлежности Ле Мезюрье к «Белым каскам», прокомментировали русофобские выпады в МИД России.

Расследование смерти Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британская пресса уже работает по своим «обкатанным» медиатехнологиям. На волне горячих новостей и до начала расследования производится информационный вброс, в котором вся вина перекладываются на Россию. После признания факта непричастности РФ, британские СМИ оперативно переключаются на новые резонансные инфоповоды.

Следует также обратить внимание на то, что похожий сценарий информационного сопровождения британские СМИ использовали при освещении инцидента Скрипалей, а также смертей Литвиненко и Березовского.

Тело Джеймса Ле Мезюрье было обнаружено в Стамбуле, 11 ноября. По сообщению «Газеты.ру», у разведчика были порезы на лице и сломаны ноги.