Киев, 12 ноября. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна находится в фактическом состоянии войны с Россией. Окончание войны, по словам политика, может произойти только с «возвращением» Крыма.

«Я за то, чтобы война с Россией закончилась. Я за то, чтобы в долгосрочной перспективе мы как-то нормализовали свои отношения, но это не будет по принципу «взяли и забыли». Россия должна заплатить цену за свою агрессию. И конец войны — это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это ни ушло», — заявил Кулеба в интервью «РБК Украина».

Украинский политик заявил, что уверен в возвращении Крыма в состав Украины. По его словам, это может случиться в момент максимального ослабления России, когда полуостров «выскользнет из ее рук».

«И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать — я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем», — уточнил он.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума прошедшего после государственного переворота на Украине. В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Отметим, что в последнее время все больше мировых политиков призывают отказаться от санкций и признать Крым частью России. В частности, в понедельник депутат бундестага Антон Фризен из партии «Альтернатива для Германии» заявил, что санкции Евросоюза против России не приведут к изменению статуса полуострова и он останется российским, передавал RT.

Чуть ранее экс-сотрудник дипломатического корпуса США Деннис Ортблад заявил, что улучшение российско-американских отношений может произойти после того, как Вашингтон признает Крым законной частью России. Как сообщала «Газета.ру», дипломат отметил, что «исторически крымчане ассоциировали себя с Россией, и не стали бы отказываться от русской идентичности, выбирая украинскую».

Он также назвал неэффективной политику санкций, которую Вашингтон использует для давления на Россию.