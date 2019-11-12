Разин объяснил, почему рассказывал «ужасные вещи» о здоровье Заворотнюк

Москва, 12 ноября. Продюсер Андрей Разин рассказал, что медики сообщали ему «ужасные вещи» о состоянии здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк. Так он прокомментировал слова членов семьи актрисы, которые обвинили его в противоречивых заявлениях относительно состояния Заворотнюк.

Как объяснил Разин, он сообщает информацию о состоянии здоровья Заворотнюк «от чистого сердца». Ранее он рассказал, что актрисе стало лучше, но члены семьи Заворотнюк отреагировали на это сообщение с «легким недоумением». В частности, в Instagram-аккаунте, который был создан для поддержки актрисы, сообщалось, что Разин делает противоречивые заявления. Кроме того, представители семьи актрисы выразили надежду, что у актрисы будет возможность познакомиться с продюсером лично.

Разин, в свою очередь, призывал семью Заворотнюк чаще делать публичные выступления.

«Очень жалко, что единственным источником для средств массовой информации являюсь я, как человек, который контактировал с врачом Насти», — написал он в своем Instagram.

По его словам, врачи сообщали ему «ужасные вещи» о здоровье актрисы. Он призвал ее близких чаще и подробнее информировать общественность о состоянии Заворотнюк.

Напомним, что первые сообщения о болезни актрисы появились в СМИ в середине сентября. Сообщалось, что у нее якобы неоперабельная опухоль головного мозга. Таблоиды продолжали публиковать новые слухи и домыслы. Дошло до того, что артистку даже похоронили. Семья актрисы долгое время не делала официальных заявлений, чтобы пролить свет на истинное положение дел. Правда, недавно близкие подтвердили, что Анастасия действительно больна.

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии телеканалу RT назвал ужасным ситуацию вокруг болезни звезды в медиапространстве. Прекратить это, по его мнению, могут только ее близкие.