Лолита обсудила с Кудрявцевой размер мужского достоинства Цекало

Москва, 11 ноября. Очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой стала экстравагантная певица Лолита Милявская. Артистка в эфире поделилась пикантными подробностями о бывшем супруге Александре Цекало.

Милявская заявила, что для нее не стал удивлением тот факт, что Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой, родившей ему двоих детей, и женился на молодой девушке, иностранке Дарине Эрвин.

Как сообщают «Дни.ру», певица в курсе, что Эрвин любит рисовать интимные части тела своих мужчин и публиковать работы в соцсетях. В беседе с Кудрявцевой Лолита пошутила, что то, что рисует Дарина Эрвин не похоже на то, что есть у Цекало.

«В чем прелесть друзей, знаешь? Всегда найдутся те, кто скажет: «А ты видела это?». Я эти рисунки видела еще сто лет назад. И меня многие уже спрашивали: «Скажи, а она Сашку рисовала?». Я вам сразу говорю: точно нет! Это не имеет ничего общего. Это скорее то, что хотелось бы», — улыбнулась Лолита.

Отметим, сама Лолита сейчас переживает громкий развод со своим пятым супругом Дмитрием Ивановым. Как сообщала «Газета.ру», на прошлой неделе адвокат певицы подтвердил, что они с артисткой подали иск о признании брака фиктивным, после чего Мосгорсуд направил дело для дальнейшего рассмотрения в Басманный суд. Сторона предоставила в суд оказательства того, что Иванов вел совместное хозяйство с другой женщиной во время брака с Милявской. Также юрист заявляет, что Иванов заключил брак с певицей в корыстных целях.

Напомним, Милявская и Иванов поженились в 2010 году. Супруги имеют ощутимую разницу в возрасте, 11 лет. Для Лолиты брак с Ивановым стал пятым, семейные отношения длились практически десять лет. Молодой супруг исполнительницы признавался в интервью различным СМИ, что хотел завести с ней общих детей, но звезда не поддержала его в этом.