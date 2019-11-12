Преступное воровство США нефти в Сирии является нарушением международного права

Москва, 12 ноября. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что действия США в Сирии, направленные на захват и удержание нефтяных полей, однозначно противоречат международному праву.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли ранее объявил, что около пяти-шести сотен американских военнослужащих останутся в Сирии, чтобы оказывать прямую военную поддержку курдским боевикам, удерживая захваченные сирийские нефтяные месторождения. Изначально власти США намеревались полностью вывести свой контингент из Сирии, однако после давления со стороны политического истеблишмента США, Белый дом изменил свое решение и разместил военных на северо-востоке страны. США не скрывают своих целей, открыто заявляя, что их интересует контроль над нефтяными полями Сирии.

«Я, честно говоря, даже не знаю, как комментировать такие действия США. Я вообще не ожидал, что американцы пойдут на этот шаг так демонстративно. Похоже, эти 500 человек являются крупными специалистами в области нефтедобычи, раз они находится в Сирии. Вот с какого перепуга им нужно оставаться там, ведь Сирия – это не Саудовская Аравия, там нефти не так уж и много», — прокомментировал решение США Джабаров.

Он отметил, что задача американских военных вполне очевидна – они собираются оказывать помощь курдских сепаратистам, чтобы те, в свою очередь, занимались контрабандой нефти в интересах США. Кроме того, Джабаров предположил, что Вашингтон хочет таким образом поставить курдских террористов на самообеспечение.

«Американцы решили сэкономить и не тратить свои деньги на поддержку «оппозиции» Асада, заменив их средствами, полученными путем продажи сирийской нефти, добытой нелегальным путем», — заключил Джабаров.

Соединенные Штатаы не скрывает, что в Сирии их интересует исключительно нефть, которую они незаконно добывают и экспортируют в другие страны при поддержке курдских террористов и наемников из частной военной компании Blackwater. Наемники американской ЧВК Blackwater прибыли в район населенного пункта Ас-Сувар в провинции Дэйр-эз-Зор, где для них создаются две военные базы.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о незаконной добыче нефти в Сирии, которую осуществляет Вашингтон на северо-востоке республики. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России.