Россия и Египет обсудят военно-техническое сотрудничество

Каир, 11 ноября. Министр обороны России Сергей Шойгу с 11 по 12 ноября находится с визитом в Арабской Республике Египет. Во время поездки глава российского военного ведомства встретится с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщает ФАН.

Под руководством министра обороны российская делегация примет участие в шестом заседании Совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Планируется, что Шойгу проведет отдельную встречу с министром обороны и военной промышленности Египта Муххамедом Ахмедом Заки.

На переговорах в Каире российская и египетская стороны обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вопросы международной и региональной безопасности, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Ранее Заки назвал военно-техническое сотрудничество России и Египта «надежным подспорьем для искоренения терроризма на севере и в центральной части Синая и восстановления стабильности в регионе».

Напомним, 24 октября на пленарном заседании саммита Россия — Африка в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва поддержит проведение форума по вопросам мира и развития, который состоится в Асуане 11-12 декабря.