Россиянка Лазарева приговорена к 15 годам лишения свободы в Кувейте

Москва, 11 ноября. Уголовный суд в Кувейте приговорил гражданку России Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы.

Помимо тюремного срока, предпринимательница будет вынуждена заплатить крупный штраф – более двух миллионов долларов, сообщают «Известия».

Мария Лазарева была задержана в Кувейте в ноябре 2017 года. Ее обвинили в неисполнении государственного контракта и растрате денег портового фонда The Port Fund, которым управляла инвестиционная компания Лазаревой KGLI.

Российская предпринимательница ожидала приговора больше года. Согласно информации «Комсомольской Правды», в тюрьме Лазарева будет заниматься каторжной работой. Из-за подозрений в том, что уголовное преследование было сфабриковано, дело получило огласку не только в России, но и за рубежом. На защиту предпринимательницы российские политики и ряд влиятельных иностранцев, среди которых: Нейл Буш, брат 43-го президента США Джорджа Буша, жена экс-премьера Великобритании Шери Блэр, экс-глава британской Секретной разведывательной службы МИ-6 Сэр Джон Скарлетт.