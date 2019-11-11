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Беглов рассказал, как петербургский автопром приобрел «второе дыхание»

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Беглов рассказал, как петербургский автопром приобрел «второе дыхание»

Санкт-Петербург, 11 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал инвестиционные контракты, заключенные городом сразу с двумя автомобильными компаниями – Toyota и Hyundai. Свой комментарий глава города дал во время «Губернаторского эфира» на «Радио России».

По словам Беглова, у петербургского автопрома открылось «второе дыхание».

«15 лет назад компания Toyota положила начало созданию петербургского автокластера. Все эти годы мы укрепляли наше партнерство. В августе этого года подписали с Toyota специальный инвестиционный контракт. Уже в ноябре завод в Шушарах, который является главной площадкой компании в России, запустил в производство новую модель популярного внедорожника RAV4», — рассказал Беглов.

Как отметил Беглова, этот контракт – лишь начало сотрудничества. Компания Toyota намерена на протяжении следующих десяти лет инвестировать в модернизацию производства в Санкт-Петербурге двадцать миллиардов рублей. Кроме того, автоконцерн будет сотрудничать с правительством города в сфере реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Также Политехнический университет первым в России будет готовить инженеров-практиков, подготовленных на основе производственной системы Toyota.

Также город заключил инвестиционный контракт с корейской компанией Hyundai, которая уже к концу 2021 года построит новый завод в Ленобласти.

«Это будет самый мощный завод по производству двигателей, который иностранные производители когда-либо строили в России. Триста тридцать тысяч двигателей в год», — подчеркнул Беглов.

По его словам, не менее 30% произведенных моторов компания будет отправлять на экспорт. Инвестиции в строительство этого завода составят 12,7 миллиардов рублей, а на самом предприятии будут созданы 500 высокотехнологичных рабочих мест.

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Источник: Невские Новости
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