Вашингтон, 11 ноября. Защита российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер и генпрокурор Уильям Барр голословно обвинили «во вмешательстве» в американские выборы в 2016 году, ходатайствует о принуждении правительства США к соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G).

Адвокаты компании «Конкорд», которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину, требуют от стороны обвинения соблюдения утвержденной законом процедуры, согласно которой обвиняющая сторона должна своевременно предоставлять стороне защиты экспертные заключения по делу. Вместо этого, сторона обвинения в очередной раз затягивает передачу данной информации и на данный момент не передала адвокатам российской компании ровным счетом никаких данных, которые можно было бы квалифицировать как экспертное заключение. Данное обстоятельство ставит защиту «Конкорда» в заранее проигрышную позицию, что противоречит принципу беспристрастности суда и равенства всех перед законом.

В связи с этим фактом адвокаты компании в настоящее время ходатайствуют о принуждении американского правительства к соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G). К ходатайству также приложен документ, в котором перечисляются все прецеденты.

Напомним, следы «вмешательства» РФ в американские выборы Вашингтон ищет с 2016 года. В апреле 2019 года спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследовал «дело о вмешательстве», опубликовал доклад, в котором был вынужден признать, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией подтвердить не удалось. Завершившееся провалом «расследование» обошлось налогоплательщикам США более чем в 30 млн долларов.

В апреле этого года «Конкорд» подал в суд на Мюллера и генпрокурора Уильяма Барра. Адвокат российской компании Дюбелье уверен, что Барр и Мюллер преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд. Судя по всему, именно после этих законных требований «Конкорда» Мюллер, как и Барр, испугавшись ответственности, сбежал с поста спецпрокурора.