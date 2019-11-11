Савченко призвала Зеленского «не дать себя обмануть»

Киев, 11 ноября. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с эмоциональным посланием, в котором призвала главу украинского государства «не быть лохом».

Савченко опубликовала свое обращение на собственной странице в соцсети. В нем она прокомментировала недавние инициативы президента, касающиеся земельной реформы и принятия закона о референдумах.

«Не перепутай и не дай себя обмануть! Обманут тебя как преЗЕдента Украины — обманут украинцев и Украину!!! Не будь лохом!!!», — написала в своем посте Савченко.

Она прокомментировала инициативы Зеленского. Во-первых, она призвала провести перепись населения Украины до принятия закона о референдумах – чтобы заранее понять, сколько украинцев реально могут принять участие в голосовании. Во-вторых, Савченко предложила провести общенациональный референдум о разрешении множественного гражданства на Украине, и лишь потом проводить референдум о создании банка и рынка земли.

«Если будет принят преступный закон о наихудших условиях рынка земли для украинцев и хороших условиях для иностранцев в первом чтении, то ко второму чтению его никто не исправит! Закон будет преступным против украинского народа!», — предупредила президента Савченко.

Напомним, в прошлом месяце комитет Верховной рады по вопросам аграрной политики рекомендовал парламенту поддержать в первом чтении законопроект об открытии рынка сельхозземель. Документ предусматривает запрет для иностранцев покупать земли до 2024 года, но исключение сделано для компаний, которые уже арендуют земли и работают на Украине. Если закон примут, то они смогут покупать земли с 1 октября 2020 года на равных с украинскими компаниями условиях. Согласно украинскому законодательству, земли государственной и коммунальной собственности должны будут реализовываться на специальных торгах после проведения нормативной денежной оценки.