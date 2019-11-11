Военная полиция РФ в Сирии провела патрулирование в провинциях Хасака и Алеппо

Алеппо, 11 ноября. Российская военная полиция продолжает патрулирование вдоль границы Сирии и Турции по маршрутам в провинциях Хасака и Алеппо, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В понедельник состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек-Таврат-Гир-Батли в провинции Хасака. Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани-Марвах, Айн-Иса-Джиср-Шаннина в провинции Хасака и Аджами-Авшария, Аджами-Мембидж в провинции Алеппо.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира» против курдских террористов в северных районах Сирии. 22 октября президент России Владимир Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, сообщали «Известия». Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными.

Как сообщала «Газета.ру», 8 ноября вертолеты ВКС России начали заниматься патрулированием северных провинций Сирии в ежедневном режиме. Боевые машины в составе патрулей будут выполнять специальные задачи. Патруль в рамках своей основной задачи будет обеспечивать безопасность в районах патрулирования, а также сопровождать колонны военной полиции.