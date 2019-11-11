Москва, 11 ноября. Планы США по захвату нефти в Сирии рушатся из-за резкой смены военно-оперативной обстановки в стране, полагает депутат Государственной думы Антон Морозов. По его словам, если американцы не изменят свою стратегию поведения, то вскоре из Сирии вместо нефти в США могут пойти гробы.

Власти США доставили в Сирию новейшее вооружение и спецтехнику, чтобы продолжить грабеж сирийских нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, Вашингтон пытается оставить за собой контроль над работой газоперерабатывающего завода «Коноко» на востоке Сирии. Чтобы укрепить позиции США в том регионе, Пентагон перебросил туда новейшие радары, позволяющие следить за авиацией.

Однако обстановка в Сирии стремительно меняется. Сирийские подразделения восстанавливают контроль над месторождениями и нефтяными вышками, ломая американские планы, построенные на незаконном присвоении сирийской нефти и ее контрабанде через Ирак.

Депутат отметил, что американцы вплотную столкнулись с необходимостью окончательно уйти из Сирии. По мнению Морозова, если американские силы продолжат незаконную оккупацию страны, то из Сирии в США отправятся не доходы от кражи нефти, а гробы, что станет серьезным ударом по президенту Дональду Трампу.

Напомним, США воруют нефть у жителей Сирии при содействии бандформирований курдов, которые сотрудничают с террористами из группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Курдские радикалы в свое время захватили часть земель САР под предлогом борьбы с ИГ1 и начали дискриминировать местное население — арабов-суннитов. Кроме того, военные США и курдские террористы выкачивают нефть из месторождений, в разработку которых Сирия вложила большие деньги.

1 Организация запрещена на территории РФ.