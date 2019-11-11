Вашингтон, 11 ноября. США сознательно провоцировали конфликт в непосредственной близости от границ с Россией осуществляя поставки вооружения Украине. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предоставил Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». По его словам, предыдущий президент США Барак Обама отказался предоставлять вооружение Киеву, ограничившись поставками невоенной помощи. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп решил предоставить Украине оборонительные системы вооружения, чтобы Киев «мог сражаться против русских».

«Мы дали Киеву настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация президента США со своей политикой в отношении Украины», — сказал Помпео в интервью американскому телеканалу WCSC-TV.

Клинцевич отметил, что США намеренно предоставили Украине вооружение, так как Вашингтону был необходим конфликт в центре Европы у границ с Россией. Он также добавил, что поставки американского вооружения привели к эскалации конфликта в Донбассе, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

«Этими поставками сознательно провоцировали эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с человеческими жертвами как с той, так и с другой стороны. Напротив, чем больше жертв, тем сильнее пожар. И госсекретарь США Майкл Помпео еще гордится этим», — отметил Клинцевич.

Напомним, в 2014 году украинские власти объявили о проведении военной операции против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.