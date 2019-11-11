Генерала арестовали в Киеве за закупку бракованных бронежилетов для ВСУ

Киев, 11 ноября. Суд арестовал генерал-майора, начальника Главного управления Минобороны Украины по делу о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ.

Как сообщил журналистам глава Госбюро расследований Роман Труба, Печерский районный суд Киева принял решение взять под стражу генерал-майора. В скором времени суд должен избрать меру пресечения для еще четырех подозреваемых. Труба пообещал, что подозреваемых «будет больше».

«Следствие считает, что эти люди, умышленно, по предварительному сговору, закупили для военных тысячи бракованных бронежилетов. То, что они простреливаются, доказано экспертизами. Стоимость заключенного договора — 176 млн гривен», — заявил Труба.

По данным следствия, оборонное ведомство Украины закупило 20 тыс. бронежилетов стоимостью 176 млн гривен, однако 7 тыс. из них оказались бракованными: при намокании (во время дождя) эти бронежилеты простреливались. Общая стоимость убытков составила 61 млн гривен.

Отметим, воровство и коррупция в армии Украины неоднократно становились причинами скандалов. Так, ранее сообщалось, что бывшие бойцы батальона «Азов», действия которого запрещены на территории России, пообещали отправить за решетку экс-президента Украины Петра Порошенко. Они подчеркнули, что припомнят Порошенко «каждый украденный патрон, каждый некачественный бронежилет, поставленный в армию, каждый, сожженный вашими людьми в целях сокрытия хищения, склад с боеприпасами».