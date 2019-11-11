Ягудин признался, что выбросил все свои кубки и грамоты

Москва, 11 ноября. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что не верит в Бога, сколько денег получил за победу на Олимпиаде, и что выкинул свои кубки и награды.

В интервью для программы «Ой, мамочки!», известный российский фигурист высказался о слабых результатах мужской сборной по фигурному катанию. По его словам, нынешнему поколению «не хватает стальных яиц» и что мужская сборная заметно уступает женской.

Спортсмен рассказал, что после ремонта выкинул свои старые награды — кубки и грамоты, а также поделился информацией о призовом фонде Олимпиады.

«Да, после ремонта я решил избавиться от старых наград. У меня нет звездной болезни, я смотрю в будущее, а не живу прошлым. Да, я фигурист и олимпийский чемпион, но считаю себя обыкновенным человеком. У меня с четырех чемпионатов мира, осталась только одна медаль – другие где-то потерялись при переезде из Америки. За победу на олимпиаде я получил 50 тысяч долларов от Олимпийского комитета и 50 тысяч долларов от нашей страны. Но самое приятное: это пожизненная пенсия олимпийского чемпиона. Ее получаю не я, а моя мама – больше 30 тысяч рублей», — приводит слова Алексея Ягудина МИР24.

Также Ягудин положительно ответил на вопрос, является ли он атеистом, как указано в шапке его профиля в Instagram.

«Для меня это нереально смешно: ставить свечки, кому-то молиться, праздновать Пасху, верить в благодатный огонь и то, что иконы мироточат… Пускай будет вера, я за веру! Но я, например, верю в работу. Я верю в человеческий труд: именно он сделал из обезьяны человека. Но когда пытаются мне навязать свою идеологию, я против этого», — поделился олимпийский чемпион

Именитый фигурист не обошел стороной и слухи о затяжном конфликте с коллегой Евгением Плющенко. По его заверению скандал придумали СМИ, а он считает Плющенко гением и настоящим профи.