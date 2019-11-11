США используют ИГ, «Аль-Каиду» и курдских боевиков для дестабилизации обстановки в Сирии

Москва, 11 ноября. США используют любые террористические группировки, в том числе бандформирования курдов, для дестабилизации обстановки в Сирии, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Ранее глава Сирии Башар Асад напомнил, что именно американцы первыми стали говорить о поддержке США террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в России. — Прим. ФАН). Здесь идет речь о высокопоставленных чиновниках США, например, Джоне Керри и Хиллари Клинтон. По его словам, американцы использовали «Аль-Каиду» как инструмент борьбы с СССР, и даже не скрывали этого.

Шаповалов отметил, что американцы поддерживали боевиков на Ближнем Востоке и продолжают это делать. Более того, в случае с «Аль-Каидой» Вашингтон приложил немало усилий для создания этой группировки.

Политолог отметил, что американские спецслужбы создавали базы в Афганистане и Пакистане, где готовили террористов. Кроме того, американская сторона предоставляла своим «подопечным» оружие.

«Эта химера целиком и полностью создана американцами, бен Ладен был создан американцами. Но сами же США и пострадали от своих действий. Фактически, трагедия 11 сентября 2011 года – это плод работы ЦРУ», — подчеркнул политолог в беседе с «ПолитРоссией».

При этом, как считает специалист, деятельность США не ограничивается только Афганистаном — американцы готовили боевиков в Сирии для борьбы с легитимным режимом Асада.

«США – главный выгодополучатель из сирийского конфликта, и они задействуют все группировки, которые ведут борьбу с легитимным правительством Сирии», — констатировал эксперт.

Американцы также оказывают поддержку курдским бандформированиям в Сирии, которые, как известно, контактируют с «Исламским государством»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН). По словам военного эксперта Бориса Долгова, курдские боевики хотят создать на территории САР независимое государство, что полностью соответствует планам США по раздроблению Сирии. Именно поэтому американцы закрывают глава на случаи срыва вооруженными формированиями курдов режима прекращения огня на северо-востоке САР. Так Вашингтон пытается выгородить своих подельников, дав им возможность для дальнейших атак.

В октябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Документ предполагает завершение турецкой военной операции против курдских боевиков и патрулирование созданной турецкими военными на севере Сирии зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.