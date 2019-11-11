ДНР даст симметричный ответ в случае ввода украинской полиции в Петровское

Донецк, 11 ноября. Парламент Донецкой Народной Республики принял документ, согласно которому Донецк симметрично ответит на появление украинской полиции в районе разведения сил у населенного пункта Петровское. Об этом сообщает РИА Новости.

О возможности появления в районах разведения сил украинской полиции или нацгвардии ранее заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор. Как отметил руководитель ДНР Денис Пушилин, появление украинских подразделений в районе населенного пункта Петровское после разведения сил приведет к симметричному ответу со стороны республики.

«В случае введения в нарушение рамочного решения на демилитаризованный участок разведения сил в районе Петровского контингента Национальной полиции или сил национальной гвардии Украины, в зону разведения сил и средств должны быть симметрично введены подразделения внутренних дел ДНР», — зачитал текст постановления депутат Народного совета Виталий Кравец.

В парламенте ДНР подчеркнули, что целью этого документа является обеспечение безопасности на участке разведения сил. Парламентарии единогласно проголосовали за принятие этого документа.

Напомним, в начале октября 2019 года контактная группа согласовала «формулу Штайнмайера». Так, закон об особом порядке местного самоуправления «в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета наблюдательной миссии ОБСЕ об их результатах».

Кроме того, Киев и ДНР договорились возобновить разведение сил в районе села Петровское и города Золотое с 7 октября, но этого не произошло. Отвод сил в районе Золотого начался только через три недели после саботажа со стороны украинских силовиков.