Сирия, 12 ноября. Три взрыва в городе Камышлы убили шесть мирных жителей, два десятка человек получили ранения. Курдские боевики захватили «спящую ячейку» ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре, в том числе ответственного за сбор средств эмира группировки. Организатор «Белых касок» найден мертвым во дворе своего дома в Стамбуле. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные удары по расположениям боевиков в южных районах провинции ИдлиБ.

ВВС Сирии: на востоке Латакии ликвидировали двух боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают линии обороны боевиков «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и в Латакии, усиливают свои позиции в Хаме.

«Исламское государство1»: взяло на себя ответственность за подрыв бомбы на пути следования конвоя САА в Эс-Сувейде.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обменивается ударами с сирийской армией на юге провинции Идлиб, в Латакии подорвали бронетранспортер САА ракетным снарядом.

Курдские вооруженные группировки: потеряли несколько укрепленных огневых точек у города Рас-аль-Айн и один поселок, обменялись на севере Хасаки ударами с протурецким ополчением, в Дейр-эз-Зоре задержали в ходе совместного рейда с ВС США «спящую ячейку» ИГИЛ и обстреляли груз топлива в Шхиле.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов, на севере Хасаки заняли поселок, зачистив его от SDF, провели четвертое совместное патрулирование - в состав конвоя вошло 50 сотрудников военной полиции ВС РФ и Турции.

Международная коалиция: провела совместный рейд с курдскими боевиками в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Один из основателей псевдогуманитарной организации «Белые каски», бывший офицер Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) Джеймс Ле Мезюрье был обнаружен мертвым в своем доме в турецком городе Стамбул. Тело было найдено во дворе его дома в районе Бейоглу. По предварительным данным полиции, причиной смерти могло стать падение и особо отмечается, что Ле Мезюрье был вынужден принимать антидепрессанты, как передает издание Sozcu со ссылкой на источник в полиции.

По данным Министерства иностранных дел РФ, Ле Мезюрье успел отметиться во многих конфликтах по всему миру, в частности на Балканах и Ближнем Востоке. Ряд исследователей указывают на связи бывшего разведчика с террористическими организациями еще во времена его работы в Косово, где по некоторым данным, в его команду входили члены «Аль-Каиды»11.

Напомним, что утром в ходе обширного интервью, которое дал корреспонденту издания RT Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, деятельность «Белых касок» была расценена им как пиар-акция, проводимая крылом террористической организации «Джебхат ан-Нусра»11. Среди так называемых сотрудников «Белых касок» засветились боевики из состава «Аль-Каиды» (запрещенная на территории РФ террористическая организация, как и «ан-Нусра»). Среди «касок» были опознаны и боевики «ан-Нусры» из видеообращений организации, распространяемых в Сети, и те, кто отрезал людям головы во время казней военнопленных, включая джихадиста, который ел сердце убитого солдата на камеру. В интервью президент подчеркнул, что в стране никто не доверяет фейкам, которые выпускают «Белые каски», однако их заявления о якобы совершенных военных преступлениях сирийской армии и ее союзников активно цитируют западные издания. В особенности, «Белые каски» отличились инсценировкой применения сирийской армией химического оружия в оазисе Восточная Гута. В 2016 году Ле Мезюрье был награждён орденом Британской империи «за заслуги перед сирийской гражданской обороной и защиту мирных жителей Сирии».

Провинция Латакия

Два боевика нейтрализованы в районе Туркоманских гор на северо-востоке провинции Латакии во время операции ВВС Сирии. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, еще два боевика получили ранения в результате точечных авиаударов, которые нанесли по опорным пунктам радикалов вертолеты сирийской армии.

Боевики в свою очередь заявили, что в ходе столкновения с силами Сирийской арабской армией (САА) в районе города Кабана были убиты трое военнослужащих. Согласно заявлению радикалов, военнослужащие пострадали, когда их автомобиль был подбит ракетным снарядом на дороге у поселка Аль-Анкави.

Провинция Алеппо

Западные кварталы города Алеппо подверглись обстрелу из минометов со стороны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» в первой половине дня. При обстреле погибла девочка шести лет, как сообщает РИА Новости источник в центральной больнице города. Пострадали районы Сейф-ат-Дауль и Хамдания. В ответ отряд Сирийской арабской армии (САА) нанес удар по укреплениям радикалов в районе поселка Мухайдсин на западе провинции, как сообщил портал Step News.

Как передает агентство Sputniknews, с северо-востока провинции Алеппо от города Айн-аль-Араб (Кобани) конвой американских военнослужащих из 172 автомобилей, включая бронетехнику, отправился на север провинции Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

На обочине дороги, связывающей поселки Макф и Дарнай, было обнаружено неопознанное тело без головы, как передает информационное агентство Euphrates Post. Источник отмечает, что инцидент произошел на территориях оккупации «Демократическими силами Сирии» (SDF).

Как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24, в результате совместного рейда SDF и сил международной коалиции была задержана одна из «спящих ячеек» организации в поселке Хаваидж. Среди задержанных оказался также высокопоставленный член и «финансист» ИГИЛ Хамам аль-Ляфи, он отвечал за сбор закята (налога на имущество) на подконтрольных организации территориях.

Вечером курдские боевики обстреляли паромы на речной переправе у города Шхиль. Как передает новостной портал, курдские радикалы повредили и уничтожили суда, на которых через Евфрат переправляют топливо с нефтегазовых месторождений.

Провинция Идлиб

Утром ВКС РФ совершили боевой вылет в район городов Маарет-Хурма, Кафр-Рума и Кафр-Набель, как сообщает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Второй вылет ВКС РФ предприняли окрестности поселка Аль-Мушайрифа. Сирийские военнослужащие обстреляли из тяжелой артиллерии укрепления радикалов в районе поселков Хубейт, Мадая, Умм-Зейтун, Абдин и на холме Нимр, как передает информагентство Step News. Вечером радикалы ударили по укрытиям сирийской армии у поселка Абу-Духур и деревни Басакла.

В ходе интервью корреспонденту издания RT, Президент Сирии Башар Асад заявил, что освобождение Идлиба от вооруженных бандформирований не займет много времени. По словам президента, план состоит в том, чтобы дать возможность гражданским лицам покинуть этот район до начала широкомасштабных боевых действий в провинции. Как подчеркнул президент, интерес страны заключается не в том, чтобы убивать террористов, а в защите невинных гражданских, которые живут в зонах оккупации боевиков.

В столице Армении городе Ереван прошла конференция по итогам переговоров между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном. Как указывает Лавров, сирийская армия должна максимально быстро занять территорию страны. Россия со своей стороны будет настаивать на том, чтобы максимально оперативно, максимально быстро армия занимала всю территорию своего государства. По мнению министра, быстрое продвижение поможет положить конец терроризму и поможет решить вопросы, связанные с окончательным политическим урегулированием в САР.

Провинция Ракка

Два взрыва произошло к востоку от города Ракка. Как сообщает новостное агентство @Mnews23, в результате подрыва загорелось четыре бензовоза, которые перевозили груз сырой нефти. Диверсию приписывают курдским боевикам, которые препятствуют вывозу нефти с территорий их оккупации.

В районе деревни Хавия отмечались днем боестолкновения между курдскими радикалами и протурецкими силами. У города Айн-Исса стороны также обменялись ударами, как передал портал Halab Today. Сведений о потерях сторон не поступало.

Две тысячи нуждающихся семей получили гуманитарную помощь от турецкого фонда в городе Тель-Абъяд и Рас-аль-Айн, о чем также сообщает источник. Салим Тосон, специалист по связям с общественностью фонда, рассказал, что жители получили в составе индивидуальных пакетов продукты первой необходимости, медикаменты, одеяла, теплую одежду и детское питание. Он также заявил, что фонд продолжит работу в зонах контроля турецкой армии, чтобы удовлетворить потребности нуждающихся сирийцев.

Провинция Хама

Сирийская армия нанесла днем удары из тяжёлой артиллерии по окрестностях поселка Аз-Зияра, где укрываются боевики «Тахрир аш-Шам», как передало агентство Halab Today. Во второй половине дня отмечались стычки в районе поселка Зайзун, и в долине Аль-Габ, где радикалы открыли огонь по линиям оброны сирийской армии. На блокпостах у города Аль-Машари и на дороге связывающей поселка Каркур и Шейн-Сандан армия усиливает свои позиции, а также строит новые укрепления.

Провинция Эс-Сувейда

Медиаресурсы «Исламского государства» опубликовали кадры атаки с применением самодельной бомбы на юге Сирии, в районе военной авиабазы в провинции Эс-Сувейда. Тем самым боевики взяли на себя ответственность за нападение на конвой сирийских военнослужащих. Напомним, что вчера самодельная бомба была подорвана на пути следования конвоя сирийской армии на дороге, связывающей города Аль-Дар и Рахам. Снаряд детонировал, когда на него наехал один из бронированных автомобилей, трое военнослужащих получили легкие ранения, с которыми они были доставлены в госпиталь.

Провинция Хасака

Ожесточенные столкновения с применением среднего и тяжелого вооружения отмечались утром в окрестностях города Рас-аль-Айн, о чем сообщает агентство Al Masdar. После боёв с курдскими отрядами протурецкие бойцы сумели установить контроль над поселком Махмудия, как передает информагентство Masar Press Net.

Новостной портал Step News сообщил, что конвой военной полиции ВС РФ и Турции совершил патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы. В состав конвоя вошло около 50 военнослужащих, бронетехника, в операции задействован также российский беспилотник «Орлан-10». Маршрут военной полиции взял начало в окрестностях поселка Дербасия.

Днем три взрыва самодельных бомб последовательно прогремели в городе Камышлы на севере провинции. Как передают источники агентства North Press, одна из бомб была подорвана на улице Аль-Вахда, вторая возле городской больницы Аль-Салам, третья бомба детонировала рядом со школой Аль-Кадисия. Поступают сообщения о раненых мирных жителях. На данный момент известно о шести погибших и двух десятках раненых.

Юноша по имени Исмаил Хамуд аль-Таладж подорвался на мине в окрестностях Рас-аль-Айна. Как передает портал Alk Habour 21, мина была из остатков боеприпасов и мин-ловушек «Демократических сил Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.