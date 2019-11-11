Лавров назвал причину лишения Ливии государственности

Ереван, 11 ноября. Неразрешенные проблемы Ливии, в частности деятельность террористических группировок и волна мигрантов, направляющихся в сторону Европы через страну, привели к крушению ливийской государственности. Об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.

Выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов, Лавров обратил внимание на то, какие проблемы сегодня остаются неразрешимыми в Ливии.

«Там нет государства. Через Ливию уже во все остальные страны Африканского континента, прежде всего в Сахаро-Сахельский регион, идет огромное количество контрабандного оружия. Подняли голову, размножаются и между собой координируются многочисленные террористические группировки», — заявил министр.

Он также обратил внимание на волну мигрантов, которая движется «из Африки, из Ближнего Востока, на север, в Европу — через Ливию».

Напомним, сегодня запад Ливии контролируется террористами Правительства национального согласия (ПНС), которое было искусственно создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток страны находится под контролем избранной демократическим путем Палаты Представителей.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала операцию «Аль-Карама» для того, чтобы освободить Триполи от незаконных вооруженных формирований. По данным некоторых СМИ, в боях против террористов ПНС принимает участие российская ЧВК «Вагнера», однако доказательств этого до сих пор не было предоставлено.

Ранее в понедельник состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны высказались за скорейшее и без предварительных условий прекращение боестолкновений в Ливии.