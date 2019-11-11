Лукашенко подарил Пугачевой три мешка картофеля и сало

Москва, 11 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил певице Алле Пугачевой три мешка отборного картофеля, сало и конфеты. Об этом рассказала сама звезда по приезде в Россию.

Журналисты встретили знаменитость на вокзале с расспросами о подарках. Как оказалось, звезда ехала в Минск, где прошел у нее концерт, налегке, но вернулась домой с несколькими чемоданами.

По словам звезды советской и российской сцены, ей подарили три мешка картофеля и сало.

«Президент. Это замечательно! Мешки картошки, сало, конфеты», — сказала артистка, отвечая на вопрос, кто ей сделал такой подарок.

Оказалось, что Лукашенко дарит такие подарки только избранным. Глава Белоруссии не смог лично вручить исполнительнице подарок в связи со своим отъездом, отметил KP.Ru.

Певица также намекнула, что детям и супругу она презенты не привезла, так как все время готовилась к концерту. В то же время артистка сообщила, что обязательно поедет в Белоруссию, когда станет тепло. Теперь Примадонна намерена отдохнуть от выступления. По ее словам, она будет релаксировать на природе.

Пугачева дала концерт в Минске в начале ноября. Артистка во время своего выступления пообещала продолжить гастролировать, когда ей будет 80 лет.