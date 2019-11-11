Следователи предъявили историку Соколову обвинения в убийстве

Санкт-Петербург, 11 ноября. Следователи предъявили обвинения историку и бывшему доценту кафедры Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегу Соколову в убийстве его аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко. Об этом сообщает адвокат подозреваемого Александр Почуев.

«Соколову предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство)», — рассказал Александр Почуев.

Соколов был арестован решением Октябрьского районного суда до 8 января 2020 года на время проведения предварительного следствия.

Как заявил адвокат Соколова, защита будет обжаловать это решение, так как считает, что историк, имеющий ученые степени, не должен сидеть в одной камере с рецидивистами.

Ранее стало известно, что историк Олег Соколов был найден в реке Мойке с рюкзаком, в котором находились женские руки. В квартире преподавателя нашли другие фрагменты тела девушки. Погибшей оказалась аспирантка Анастасия Ещенко. Ее связывали с Соколовым научные интересы и романтические отношения. По предварительной версии, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

Соколов признался в содеянном и заявил, что согласен с мерой пресечения. По его словам, причиной преступления стала ссора с Ещенко.

Федеральное агентство новостей уже сообщало, что некоторые студенты СПбГУ прокомментировали инцидент с Соколовым. По их словам, задержанный правоохранительными органами доцент отличался вспыльчивым нравом и большой несдержанностью.