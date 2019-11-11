«Три кита патриотизма» — Лещенко рассказал о том, как стать настоящим человеком

Москва, 11 ноября. Народный артист, любимец публики — Лев Лещенко радует вкрадчивым баритоном уже четвертое поколение слушателей. Его песни до сих пор знают и поют все. Во время перестройки его пытались критиковать за патриотические песни — их в эпоху гласности считали «немодными», но мэтр российской эстрады остался верен себе: любовь Льва Лешенко к Родине всегда при нем.

Слово «патриот» для Лещенко — не пустой звук. Он давал концерты почти во всех горящих точках мира — чтобы поднять боевой дух российских солдат, награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III, II и I степени за «вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Весь мир до сих пор помнит легендарное выступление с закрытия Олимпиады 1980-го года в Лужниках: Олимпийский мишка «улетал» в небо под песню «До свидания, Москва», которую исполняли Татьяна Анциферова.

Лев Валерьянович родился в Москве в разгар Великой Отечественной войны — в феврале 1942 года. Его мать скончалась через год после его рождения, а отец защищал родную страну на фронте. Воспитанием будущей звезды занимался его адъютант — Андрей Фисенко. Он научил Льва Валерьяновича офицерской выдержке и дисциплине. Уже в 4 года Лещенко надел военную форму, сшитую специально для него, а зимой «вставал» на солдатские лыжи, которые были в три раза длиннее мальчика.

В 1961 году Лещенко призвали в армию, в танковые войска. Как признавался сам певец, танки ему нравились, однако командование отправило служить Лещенко в ансамбль песни и пляски, где он вскоре стал солистом. До службы в армии Лев Валерьянович пытался поступать в театральные вузы, но безуспешно, однако после ему удалось сдать экзамены и поступить в ГИТИС. Там преподаватели заметили талантливого исполнителя и пригласили работать в Театр оперетты, где и началась его творческая карьера. Кстати, первая роль Лещенко в постановке «Орфей в аду» состояла из всего двух слов — «пустите погреться».

Лев Валерьянович считает патриотическое воспитание важной частью развития личности: он часто выступает для суворовцев, исполняет их любимые песни — «Эхо любви», «Ни минуты покоя» и, конечно, «День победы». В 2016 году он выступал перед кадетами Пермского Суворовского училища. Лещенко напомнил юным суворовцам, как важно любить свою семью, малую Родину и Россию.