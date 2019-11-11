Востоковед связала слухи о новом главаре ИГ с предстоящими в США выборами

Москва, 11 ноября. Появившиеся слухи о новом главаре террористической группировки «Исламское государство»1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН) связаны с грядущими в США выборами, считает востоковед Каринэ Геворгян.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что Пентагон располагает сведениями о новом главаре ИГ1 и готов открыть охоту на боевика, который возглавил террористическую организацию вместо якобы убитого Абу Бакра аль-Багдади.

Эксперт усомнилась, что американцы действительно ликвидировали аль-Багдади, учитывая, что сейчас современные технологии позволяют нарисовать любую операцию.

«Все правдоподобие можно на компьютере сделать, поставить в павильоне. В данном случае, не имея специальной информации, невозможно с уверенностью утверждать о том, что такая ликвидация была проведена», — пояснила Геворгян в беседе с «Политикой сегодня».

Примечательно, что американские чиновники были не так многословны, говоря об операции по «уничтожению» боевика. Официальные лица лишь ограничились громкими заявлениями, что спецоперация якобы проходила в Сирии, где прятался аль-Багдади. Пентагон в качестве доказательства «гибели» террориста показал результаты экспертизы. Якобы трусы главаря «Исламского государства», которые выкрал внедрившийся в окружение террориста курдский шпион, подтвердили, что был убит именно он. При этом многие эксперты отмечают, что аль-Багдади был из тех, кто не носил нижнее белье.

Кадры мнимой охоты на аль-Багдади были рассчитаны на американских избирателей, которым через год предстоит выбрать следующего президента.

«Мы знаем, что в Америке сейчас идет серьезная внутриполитическая борьба, так что любой информационный повод становится аргументом в этой борьбе и они используются, поскольку терроризм — это актуальный повод», — добавила востоковед.

Напомним, в конце октября глава США Дональд Трамп объявил об «успешном» завершении операции по ликвидации аль-Багдади. По его словам, боевик был якобы уничтожен на северо-востоке Сирии.

Многие эксперты и политологи, в свою очередь, считают, что слова американского лидера о «смерти» террориста — вымысел. Эти суждения подтверждаются и тем, что Вашингтон до сих пор не предоставил никаких доказательств «ликвидации» боевика.

Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ведомство не располагает данными об операции американцев в Идлибе. В словах высокопоставленных чиновников США, по его мнению, много противоречий, что дает весомые основания ставить под сомнение историю с «ликвидацией» боевика.

1 Организация запрещена на территории РФ.