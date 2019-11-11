Студенческий профсоюз требует расследовать домогательства Вишневского в РГПУ им. Герцена

Москва, 11 ноября. Глава Российского профсоюза студенческой молодежи (РПСМ) Артем Семенов считает, что вузы не должны покрывать преподавателей, которые причастны к совершению преступлений.

По его словам, руководители высших учебных заведений становятся соучастниками преступлений, покрывая «грешки» своих преподавателей. Кроме того, подобные действия могут привести к большим трагедиям.

Руководство Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге не спешит предпринимать меры в отношении профессора кафедры политологии, депутата ЗакСа Бориса Вишневского, которого бывшие студентки обвинили в домогательствах.

Ранее в редакцию издания NationNews обратилась девушка по имени Кристина, которая сообщила о домогательствах со стороны Бориса Вишневского. При этом девушка не смогла получить помощи от правоохранителей и руководства учебного заведения.

На этом фоне весьма показательной выглядит шокирующая история, связанная с преподавателем исторического факультета СПбГУ, доцентом Олегом Соколовым.

9 ноября Соколов был задержан с рюкзаком, в котором были обнаружены отрубленные женские руки. Доцент оформил явку с повинной, в которой признался, что убил свою бывшую студентку. По словам Соколова, он четыре раза выстрелил в девушку из обреза, после чего расчленил ее тело кухонным ножом.

Позднее выяснилось, что пожилой историк уже проявлял признаки «нетерпимости и невменяемости». По словам бывшей любовницы Соколова, в 2008 году 63-летний историк привязывал ее к стулу и истязал на протяжении часа, после того как, она заявила, что намерена уйти от него. Девушке удалось сбежать от садиста, после чего она даже обратилась с заявлением в полицию, однако дело замяли. Спустя десять лет Соколов жестоко убил свою аспирантку.

По словам главы РПСМ Артема Семенова, организация часто обращается к руководству крупных вузов в Москве и Санкт-Петербурге с требованием обратить внимание на жалобы студентов в отношении некоторых преподавателей. Однако руководство вузов не обращает внимание на подобные обращения до тех пор, пока не возникнет очередная резонансная ситуация.

«К нам часто обращаются учащиеся крупных столичных вузов с жалобами на то, что преподаватель их ударил. И мы незамедлительно обращаемся в это учебное заведение с просьбой разобраться и ответить нам. На практике вузы не всегда это делают, и не всегда они реагируют моментально», — отметил председатель РПСМ.

Семенов уверен, что часть ответственности за инцидент с Соколовым несет руководство СПбГУ, так как ректорат данного вуза дважды объявлял историку дисциплинарные взыскания за побои и угрозы студентам. Однако после первого подобного случая руководство вуза должно было обратиться к правоохранителям.

Семенов отметил, что в любых конфликтах руководство вуза автоматически становится на сторону преподавателя, что является серьезной проблемой. В ситуации с Борисом Вишневским руководство университета имени Герцена заняло аналогичную позицию.

«Они обязаны проверить данную ситуацию. Тут, опять же, проблема в том, что ректорат находится на расстоянии от учащихся. Студенты даже не могут заявления подать, не могут прийти на личный прием к ректору или проректору. И это происходит повсеместно», — подчеркнул глава РПСМ.

Заявившая о домогательствах Вишневского девушка, считает, что руководство вуза боится профессора-парламентария, поэтому не предпринимает никаких действий. При этом сам Вишневский осознает свою безнаказанность, поэтому при любом удобном случае козыряет депутатской «корочкой».

«Борис Лазаревич специально выбирает объектами страсти только что приехавших из провинции первокурсниц: у них пока нет в городе ни друзей, ни знакомых, их некому защитить. А если кто-то все-таки решится обратиться за помощью, то у него припасена депутатская «корочка», — отмечает девушка.

Стоит отметить, что 11 ноября в Петербурге состоялась серия одиночных пикетов, студенты вышли выразить свою гражданскую позицию против педофилии профессора РГПУ им. А. И. Герцена и депутата Закса Бориса Вишневского.