Сирия новости 11 ноября 22.30: курдские боевики задержали груз топлива, в Камышлы погибло 6 человек

Сирия, 11 ноября. Мужчина подорвался на мине курдских боевиков в Хасаке. В Дейр-эз-Зоре обстреляна единственная речная переправа, через которую топливо переправляли на западное побережье реки Евфрат. Количество жертв теракта в Камышлы достигло шести убитых и двух десятков раненых. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: в ходе боевого вылета в Латакии нейтрализовали двух джихадистов в районе Туркоманских гор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли линии обороны радикалов «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб и на северо-востоке Латакии, по неподтвержденным данным потеряли троих бойцов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции сирийской армии в Латакии и заявили, что подбили ракетным снарядом автомобиль с военнослужащими внутри.

Курдские вооруженные группировки: столкнулись с силами протурецких отрядов на севере провинции Хасака, в Дейр-эз-Зоре обстреляли речную переправу у города Шхиль и суда.

ВС Турции и союзные силы: заняли поселок Махмудия после перестрелки с курдскими боевиками на севере Хасаки.

Провинция Латакия

Два члена исламистских группировок были убиты в районе Туркоманских гор на северо-востоке провинции Латакия во время операции ВВС Сирии. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, еще два боевика получили ранения в результате точечных авиаударов, которые нанесли по опорным пунктам радикалов вертолеты сирийской армии.

Боевики в свою очередь заявили, что в ходе столкновения с силами Сирийской арабской армией (САА) в районе города Кабана были убиты трое военнослужащих. Согласно заявлению радикалов, военнослужащие пострадали, когда их автомобиль был подбит ракетным снарядом на дороге у поселка Аль-Анкави.

Провинция Дейр-эз-Зор

На обочине дороги, связывающей поселки Макф и Дарнай, было обнаружено неопознанное тело без головы, как передает информационное агентство Euphrates Post. Голова поблизости так и не было обнаружена. Личность убитого пока устанавливается. Источник отмечает, что тело было обнаружено на территориях контроля курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

На востоке провинции в районе города Джедит-Акидат неизвестные боевики совершили налет на дом мирного жителя. Как сообщает Furat Post, неизвестные вооруженные люди в поселке Мухассан застрелили хозяина дома Имрана Аль-Хусейна Аль-Шакера из пистолета с глушителем.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что в районе города Шхиль курдские радикалы обстреляли паромы на водной переправе. Как передает новостной портал, курдские радикалы повредили и уничтожили суда, на которых через Евфрат переправляют топливо с нефтегазовых месторождений на востоке провинции. Местные источники сообщили, что слышали звук взрывов и стрельбы у речной переправы.

Провинция Идлиб

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии укрытия сирийской армии в районе деревни Аль-Барагити и поселка Абу-Духур. Информации о жертвах не поступало, как передает портал Step News. В ответ военнослужащие открыли огонь по опорным пунктам боевиков в районе поселка Хиш и нанесли ракетный удар по укрытиям джихадистов в окрестностях Кафр-Румы и у деревни Басакла.

Провинция Хама

SOHR также передает, что на севере провинции правительственные силы нанесли точечные удары по огневым точкам, откуда радикалы «Тахрир аш-Шам» осуществляет запуск ракет. Удары пришлись по укрытиям джихадистов в районе долины Аль-Габ и на высотах горы Шахшабу. На блокпостах у города Аль-Машари и на дороге связывающей поселка Каркур и Шейн-Сандан сирийская армия усиливает свои позиции, а также строит новые укрепления.

В районе деревни Зайзун стороны обменялись ударами из пулеметных установок. Сообщения о потерях с какой-либо из сторон информации не поступало.

Провинция Хасака

В городе Рас-аль-Айн на снаряде курдских радикалов подорвался мирных житель. Юноша по имени Исмаил Хамуд аль-Таладж возвращался домой по дороге в окрестностях города и случайно наступил на противопехотную мину, установленную на обочине. Как передает портал Alk Habour 21, мина была из остатков боеприпасов и мин-ловушек, оставленных намерено боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) перед тем как они сдали город турецкой армии и союзным группировками.

Источник также передает новую информацию о жертвах теракта в городе Камышлы. Днем в центре города последовательно раздалось три взрыва, заминированные автомобили были припаркованы у госпиталя, в центре города и у здания школы. По информации местных источников портала Alk Habour 21, общее количество пострадавших составило 21 человек. Шесть человек погибли.

На севере провинции продолжаются бои между турецкой армией и курдскими боевиками «Демократических сил». После боёв с курдскими отрядами протурецкие бойцы сумели установить контроль над поселком Махмудия, расположенного в окрестностях города Тель-Тамр, как передает информагентство Masar Press Net.