Москва, 11 ноября. Депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин сообщил о целях, которые в Сирии преследуют США. По его словам, Вашингтон, захватывая нефтяные месторождения в САР, решает социальные, экономические и политические вопросы.

В интервью «ПолитЭксперту» Швыткин подчеркивает, что США присутствуют в Сирии незаконно, что говорит о явной агрессии. Итогом своего пребывания в регионе Вашингтон видит свержение президента Башара Асада. Крайне важно для Штатов, по словам парламентария, также как можно дольше контролировать захваченные ранее нефтяные месторождения.

«Если же говорить о развязывании какого-то глобального конфликта, то у американцев это не получится. Потому что своевременные действия России по нейтрализации террористической деятельности в САР и нейтрализации тех агрессивных планов всех стран, которые находятся в Сирии незаконно, не допустят этого», — отметил депутат.

Для реализации свои планов по части разграбления нефти США используют целый ряд незаконных методов. В частности, они направили в страну наемников из Blackwater и активно сотрудничают с местными курдскими террористами.

Ранее стало известно, что американские военные перебросили в Сирию новое вооружение и специальную технику, чтобы продолжить разграбление нефтегазовых месторождений в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что около 500–600 американских военнослужащих остаются на территории Сирии.

Федеральное агентство новостей неоднократно сообщало о незаконной добыче нефти в Сирии, которую осуществляет Вашингтон на северо-востоке республики. Доказательства данного преступления недавно были представлены министерством обороны России. Российское военное ведомство опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, как Штаты осуществляют транспортировку сирийских ресурсов, нелегально вывозя нефть из страны.