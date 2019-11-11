Террористов ПНС Ливии пригласили в США

Вашингтон, 11 ноября. Власти США пригласили в Вашингтон двух министров так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, связанного с террористами, Фатхи Башагу и Мухаммада Сиялу.

Фатхи Башага возглавляет министерство внутренних дел ПНС Ливии, состоящее их вооруженных группировок Мисураты и Триполи. В частности, в структуру, подконтрольную МВД, входит бандформирование RADA, похитившее и незаконно удерживающее в неофициальной тюрьме «Митига» двух российских граждан — социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Кроме того, Фатхи Башага руководит группировками, которые фигурируют в докладе СБ ООН о ситуации в Ливии от 2016 года. Эксперты Организации обвиняли боевиков МВД ПНС Ливии в массовых убийствах, торговле людьми, пытках в подконтрольных им учреждениях и сотрудничестве с международными террористическими организациями, такими как ИГ1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 (запрещены в РФ).

Мухаммад Сияла является министром иностранных дел триполитанского правительства и фактически представляет интересы террористов на международной арене.

Напомним, бандформирования ПНС удерживают северо-запад страны, в то время как Временное правительства в Тобруке обеспечивает безопасность на востоке Ливии. В апреле 2019 года Ливийская национальная армия начала антитеррористическую операцию против боевиков ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.