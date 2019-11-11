Следственный комитет опубликовал кадры из квартиры профессора-расчленителя

Следственный комитет опубликовал кадры обыска в квартире Олега Соколова. Доцент СПбГУ отправлен в СИЗО до 8 января 2020 года. Ему предъявлены обвинения в убийстве своей аспирантки и сожительницы Анастасии Ещенко. На суде Соколов заявил, что между ними произошла ссора. Причиной, по его словам, послужила ревность убитой к детям профессора. В ходе конфликта он выстрелил в возлюбленную, затем расчленил тело и попытался от него избавиться. Соколова ждет психолого-психиатрическая экспертиза, допросы и следственные эксперименты.