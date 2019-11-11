Русского ученого в Латвии судят за мыслепреступление, грозя 8 годами тюрьмы

В понедельник 11 ноября в суде Видземского предместья Риги началось новое разбирательство по второму уголовному делу, в котором обвиняется доктор экономических наук, профессор и русский правозащитник Александр Гапоненко. В отличие от первого дела по «разжиганию межнациональной розни», по которому обвинение требует заключения в тюрьму на 1 год и 10 месяцев, во втором случае русский ученый обвиняется в деятельности против Латвии, за что предусмотрен максимальный срок лишения свободы в 8 лет.

Корреспондент Федерального агентства новостей получил информацию о деле из первых рук — у самого обвиняемого.

В выезде в Россию для операции на сердце — отказать

В начале лишь отметим, что на первом заседании прокурор зачитал краткий текст обвинения, приведя примеры «деятельности Гапоненко против Латвии», которые основывались на его постах в Facebook и состояли в предсказаниях правозащитника (в какой-то мере алармистских) и тревоге за судьбы русского населения республики. В вину 65-летнему профессору также вменяются его прогнозы по возможным военным конфликтам между Латвией и Россией, как и между Россией и НАТО.

Заметим, что тогда к ответственности следовало бы привлечь и тот же Джеймстаунский фонд из США, который недавно выдал исследование, согласно которому Москва потеряет Калининградскую область в случае военного конфликта в Прибалтике.

Годами американцы, включая бывшего главу Госдепа Джона Керри, предрекают агрессию России в Прибалтике, словно гипнотизируя подопытных буратин несуществующей угрозой для увеличения их расходов на оборону. И вот сегодня министр обороны Латвии Артис Пабрикс радостно озвучивает посетившие его мысли о закупке боевых вертолетов и хотя бы двух американских противоракетных комплексов «Пэтриот».

Но вернемся в зал суда. Александр Гапоненко после обвинительной речи прокурора отказался признавать себя в чем-либо виновным, а также обратился к судье с просьбой снять с него подписку о невыезде, так как ему необходима операция на сердце, которую пообещали сделать бесплатно в подмосковной больнице. Кроме того, возможность свободного передвижения позволила бы ему навестить близких родственников в Москве и Санкт-Петербурге, которых давно не видел, а также представить читателям новую книгу «Битва при Молодях» (неизвестные страницы русской истории) о постепенном превращении русских народностей при Иване Грозном в русскую нацию. Не говоря уже о международной конференции в Польше по преследованию нацменьшинств 14 ноября — приглашение на конференцию правозащитник представил судье.

Однако прокурор высказался против, отметив, что обвиняемый проходит по двум уголовным делам, а также в 2018 году обращался к российскому руководству с просьбой о предоставлении политического убежища. Поэтому, по предположению стороны обвинения, Гапоненко может не вернуться в Латвию и уклониться от наказания.

Выходит, пожилого ученого с больным сердцем проще засадить за решетку, что может иметь губительные последствия для обвиняемого, чем позволить ему поправить здоровье в российской клинике. А о конференции в Польше с такой проблемной и для Латвии повесткой речи быть явно не могло. Поэтому судья, формально взяв час на раздумья, вынесла вердикт: в отмене подписки о невыезде — отказать.

«Прокуратура решила расправиться со мной, не утруждая себя сбором больших доказательств»

«Прокуратура решила расправиться со мной, не утруждая себя сбором больших доказательств, — прокомментировал обвинение в свой адрес Александр Гапоненко. — Сегодня прокурор зачитал обвинение, в котором абстрактно сказано, что я своими выступлениями в Facebook вел деятельность, направленную против Латвии. В чем заключается эта деятельность я выяснил из материалов моего уголовного дела. Ну, например, меня пригласили в качестве международного наблюдателя на выборы президента России. Я участвовал в этих выборах, и вот моя переписка с председателем Госудмы Вячеславом Володиным по поводу участия в этих выборах, как наблюдателя, является основанием для того, чтобы привлечь меня за антилатвийскую деятельность».

Гапоненко приводит в пример и другого рода свидетельства, которые касаются публикации книги «Русская доктрина». Александр Владимирович был лишь одним из соавторов этой книги.

«Она [книга] тоже определена антилатвийской, потому что косвенно эта монография, которую я написал, может негативно сказаться на имидже Латвии. Это что такое? Меня судят за мыслепреступление? За то, что я неправильно подумал? Что, больше не действует конституция Латвии, международные договоры, и в Латвии больше нет свободы мысли, совести и слова? — задает риторические вопросы собеседник ФАН. — И уголовное дело на 600 страниц полно вот таких обвинений. В том еще, что я, например, участвовал в написании и публикации книги «Будет ли Третья мировая война?» Книгу скомпоновала депутат Датского парламента Мария Краруп. Я дал свое развернутое видение, вместе со мной были представлены иные точки зрения, в частности, нынешнего министра обороны ЛР Пабрикса (выпускник философского факультета Латвийского университета 53-летний Артис Пабрикс недавно «прославился» тем, что назвал легионеров двух латвийских дивизий Waffen SS «героями» и «гордостью латышского народа и государства». — Прим. ФАН). И вот материалы этой книги тоже являются основанием для обвинения меня в преступлении против Латвии. Больше нельзя публиковать книги? И не только в России, но и в Европе?»

К слову, на презентации книги в Копенгагене присутствовал и министр обороны Дании, он слушал выступление Гапоненко, потом они дискутировали друг с другом.

«В Дании это нормально, когда люди высказывают другую точку зрения, — замечает Гапоненко. — Они не согласились со мной, этого не требовалось. Демократия требует того, чтобы высказывались различные точки зрения. К сожалению, в Латвии такой возможности высказывать различные точки зрения больше не существует. Всех тех, кто выступает в защиту демократии, в защиту свободы слова пытаются осудить на 8 лет тюрьмы — столько грозит мне только за то, что я выступал с правозащитных позиций».

На прошедшем судебном заседании прокурор также использовал материалы из предыдущего судебного дела о разжигании межнациональной розни. Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника, почему часть материалов используется и в этом уголовном деле?

«Потому что найти каких-нибудь доказательств действительно того, что я разжигал рознь, невозможно, поэтому используются материалы пятилетней давности, в частности, круглый стол, который я проводил с агентством РИА Новости, где обсуждалось положение национальных меньшинств в Латвии. Мои высказывания во время этого обмена мнениями представлены, как разжигающие [межнациональную] рознь. А я просто сказал, что Латвийское государство оказывает давление на национальные меньшинства и привел доказательства: закрывают русские школы, ограничивают возможности для использования русского языка, преследуют русских активистов за это. Прокуратура утверждает, что это ложные сведения. Но как же это «ложные сведения», когда меня за распространение сведений о преследовании русских посадили на 4 месяца в тюрьму (во время предварительного следствия. — Прим. ФАН)», — ответил Гапоненко.