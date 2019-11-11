Оконфузившаяся Лобода и опоздавший Басков возмутили зрителей «Золотого граммофона»

Санкт-Петербургу, 11 ноября. Зрители, посетившие «Золотой граммофон в Петербурге, были возмущены позорной организацией концерта. Петербуржцы негодовали из-за отсутствия певца Николая Баскова и плохо работавшей аппаратуры исполнительницы Светланы Лободы.

После концерта зрители оставили в официальной группе «Золотого граммофона» возмущенные отзывы. Петербуржцы были шокированы «скотским отношением» организаторов «песенного праздника» к зрителям. Происходящее в Ледовом дворце люди назвали «посмешищем» и пообещали больше никогда не ходить на «Граммофон».

«Хуже нет мероприятия! Позор организаторам», — написал Алексей Калинин. «Позор организаторам! Стыд и позор! Что за концовка? Я даже не поняла ничего. Молодцы Брежнева, Ревва, Мот», — добавила Анастасия Пруцкова.

Больше всего петербуржцев огорчило отсутствие Баскова, который из-за задержки рейса не смог приехать в Северную столицу и спеть. Гнев зрителей был вызван тем, что артист в этот же день выступал в Москве не юбилее композитора Александры Пахмутовой. По их мнению, Басков однозначно не смог бы успеть на концерт в Петербург.

Еще добавили масла в огонь вышедшая из строя звуковая аппаратура и оторванный микрофон у Лободы. Оконфузившаяся певица вынуждена была придерживать устройство рукой на протяжении всего выступления.

Кроме этого, зрители высказали свое недовольство из-за того, что организаторы обещали трехчасовой концерт, а ограничились всего двумя часами. К тому же многие отметили, что перед петербуржцами даже не извинились за «позорный концерт».

«Организаторы «Золотого Граммофона» даже не извинились перед зрителями за то, что не выступил один из артистов», — написал Кирилл Яковлев.

Правда, после разгоревшегося скандала в понедельник в группе «ВКонтакте» появилась запись с извинениями. К публикации было прикреплено видео с Басковым, который объяснил своей отсутствие на концерте техническими неполадками с самолетом.