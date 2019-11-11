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Помпео признался, что США дали Украине оружие «сражаться против русских»

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Помпео признался, что США дали Украине оружие «сражаться против русских»Вашингтон, 11 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских». Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Об истинной причине спонсирования Украины оружием он рассказал в интервью американскому телеканалу WCSC-TV. 

«Нынешний президент также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины.... Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских», — сказал Помпео.

Он упрекнул предыдущую администрацию страны, существовавшую при президентстве Барака Обамы, в том, что она не оказывала военной помощи Киеву. 

«Предыдущая администрация предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла», — пошутил он.  

Помпео заявил, что гордится политикой, действующей в США в отношении Украины.

При администрации Трампа Украина получила от Америки значительную военную поддержку. В декабре 2017 года глава США одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. А в октябре 2019 года американский госдепартамент одобрил Украине их продажу на сумму почти в 40 миллионов долларов.  Ведомство разрешило продать Киеву 160 ракет и различное оборудование.

Начальник Европейского командования США и главком НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что Киев способен принять эти ракетные комплексы, разместить в войсках и продуктивно использовать.

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Источник: WCSC-TV
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