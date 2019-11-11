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СК РФ показал квартиру подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

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СК РФ показал квартиру подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ

Санкт-Петербург, 11 ноября. Следственный комитет РФ опубликовал оперативное видео из дела доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Ролик появился на YouTube-канале ведомства.

Видеозапись содержит кадры из нескольких мест. Так, при просмотре ролика можно увидеть Соколова в зале суда, а также в супермаркете, где его ранее запечатлели камеры видеонаблюдения.

Есть несколько записей и фотографий из квартиры подозреваемого. Следователи нашли там множество исторических предметов, в том числе рыцарские доспехи, военную форму и бюсты.

В ролике есть записи с уличных камер, на которых видно, как историк выбрасывал в реку два предмета.

Напомним, Соколова задержали в Петербурге 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак с отрезанными женскими руками и пистолетом. Полицейские отправились в квартиру историка, где обнаружили другие останки девушки и окровавленную пилу. Самого наполеониста доставили в больницу с переохлаждением и допросили.

По версии следствия, Соколов еще 7 ноября застрелил Ещенко, а в ночь на 9 ноября попытался расчленить тело и избавиться от останков, выбросив их в Мойку.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», он признался в преступлении и оформил явку с повинной. 11 ноября суд арестовал профессора, он останется под стражей до 8 января 2020 года.

В понедельник водолазы нашли в реке Екатерингофке фрагменты женского тела, предположительно, Ещенко. В пресс-службе университета уже сообщили, что профессор будет уволен.

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Источник: YouTube-канал Следственного комитета РФ
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